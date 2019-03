El VAR se acerca a Bolivia tras ofrecimiento de Claure y el visto bueno de Salinas







27/03/2019 - 08:03:35

Los Tiempos.- El fútbol boliviano va camino a implementar el VAR (Asistencia al Árbitro por Video) en los distintos escenarios deportivos del país. El presidente de BAISA, Marcelo Claure, hizo el ofrecimiento para pagar los costos totales de la tecnología que se pretende usar. El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, agradeció la donación y se puso a disposición del empresario para coordinar la respectiva instalación.



“Yo creo que hay que comenzar con el VAR para poder así corregir los errores de forma inmediata. Para que no haya excusas les ofrezco pagar por los costos totales del VAR”, afirmó Claure a través de su cuenta Twitter. Por la misma vía, Salinas respondió y dijo: “Acepto tu desprendida donación, me pongo a tu disposición para la instalación e implementación del VAR para el fútbol boliviano”.



Los mensajes en las redes sociales continuaron y Claure agregó: “Fantástico César Salinas. Yo acabo de hablar con FIFA, me dicen que como federación tienen que hacer el pedido y estudiamos rápidamente la manera más efectiva de hacer esto”. Claure delegó el asunto al gerente general de Baisa, Dardo Gómez, que será el hombre nexo con la federación.



El ofrecimiento del hombre fuerte de Baisa llega en medio de las críticas y reclamos de los clubes en contra de los arbitrajes que existe en el certamen Apertura.



“Marcelo es una persona seria y el ofrecimiento lo hizo por su red social instando a que se pueda ayudar con el desarrollo del fútbol boliviano, dándole a nuestros árbitros herramientas de tecnología como el VAR que se implementa desde el Mundial de Rusia (2018)”, destacó el gerente general Dardo Gómez.



Sostuvo que para los siguientes días se aguarda tener una reunión con la dirigencia de la FBF para comenzar a poner en marcha el funcionamiento del VAR en nuestro país.



“Los clubes también tienen que tener su opinión sobre el tema porque somos los que hacemos el fútbol. El 80% de los clubes de la División Profesional nos hemos visto afectados por alguna irregularidad en los arbitrajes y ojalá podamos llegar a buen puerto porque esto es para el desarrollo del fútbol boliviano”, agregó Gómez.