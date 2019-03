Arranca la segunda rueda del Torneo Apertura con partidos adelantados







27/03/2019 - 08:01:47

La Razón.- Este miércoles se reanuda el campeonato Apertura de la División Profesional con dos encuentros adelantados de la decimoquinta fecha que da inicio a la segunda rueda del certamen. Los choques Wilstermann-Always Ready y San José-Blooming se programaron para hoy debido a que “aviadores” y “santos” tendrán cotejos por Copa Libertadores la próxima semana. La fecha 14 se disputa entre sábado y domingo.



El decimoquinto episodio se juega entre el miércoles 3 y el jueves 4 de abril. San José juega con Liga Deportiva Universitaria de Quito en Oruro (el martes 2) y Wilstermann enfrenta a Deportes Tolima de Colombia de visitante (el miércoles 3) por la competición internacional.



En Cochabamba, Wilstermann recibe a Always Ready desde las 18.15 en el estadio Félix Capriles, la comisión arbitral designó a Orlando Quintana como juez principal asistido por Samuel Jancko y David Limachi.



A las 20.30 Blooming visita a San José en el estadio Jesús Bermúdez de la capital del Pagador. Nelson Barro será el árbitro, sus asistentes Diego Amurrio y Roberto Cruz.



Para Blooming sumar en tierra orureña significará llegar a la cima de las posiciones en solitario, por ahora el cruceño lidera la tabla con Nacional, ambos con 28 unidades a dos del segundo, Bolívar; The Strongest marcha cuarto con 23 y Wilster le sigue en la quinta ubicación con 20, que de ganar a Always (noveno con 14 unidades) igualaría la línea del Tigre. San José necesita ganar para escalar, está sexto con 17 puntos.