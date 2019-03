Escobar quiere un Tigre aguerrido ante Aurora







27/03/2019 - 08:00:43

El Diario.- El entrenador de The Strongest, Pablo Escobar, trabajó ayer en la marca para recuperar rápido el esférico, espera mostrar todo lo trabajado en el partido contra Aurora, el domingo, a las 17.15.



La jornada de ayer fue exigente, Escobar y sus colaboradores no dejaron nada al azar, las indicaciones fueron constantes.



La labor de espacio reducido sirvió para mejorar la precisión en los pases, al mismo tiempo se hizo hincapié a la intensidad y la marcación para evitar perder en el uno contra uno.



The Strongest afrontará la segunda rueda del torneo en el cuarto lugar, con 23 unidades, debe sumar en condiciónde visitante en Cochabamba para evitar que los clubes de arriba se escapen.



En el entrenamiento se observó a Diego Wayar con normalidad, la dolencia desapareció y eso lo motiva para buscar un lugar en el equipo de Escobar.



“Totalmente me siento mejor y sin ninguna molestia. Trabajando bien para recuperar ritmo y ser una opción para el profesor (Escobar)”, aseguró Wayar.



Escobar quiere apelar a la garra tradicional del Tigre para ubicarse en el primer lugar, debido que en algunos partidos se buscará ganar con ese estilo.



“Creo que el equipo tiene una identidad y los demás equipos saben a qué jugamos. Hay que sacar el espíritu aguerrido que siempre tuvo el Tigre”, comentó Maximiliano Ortiz en el momento de salir de la práctica.



El receso en el torneo permitió trabajar en varios aspectos, para llegar mucho mejor a los partidos que serán claves para conseguir el título.



“El profesor (Escobar) quiere que seamos un equipo agresivo donde para cada jugador de ellos hayan tres nuestros”, contó Ortiz que se recuperó de la inflamación del tendón de la rodilla, que sufrió en el juego con Always Ready.



A pesar que los jugadores que fueron convocados a la Selección Nacional (Raúl Castro, Marvin Bejarano, Ramiro Vaca y Henry Vaca), llegarán con mucho desgaste. El haber jugado partidos internacionales con la Verde les ayudará a los cuatro a mejorar en lo individual.



Escobar decidirá si tomará o no en cuenta a los jugadores que fueron con la Verde, debido que llegarán el jueves por la tarde a la Sede de Gobierno y solo tendrán dos entrenamientos para visitar al club Aurora. Castro fue el único que jugó los dos partidos amistosos contra Corea y Japón.