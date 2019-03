Con Tiburón, Blooming tratará de mantener la punta







27/03/2019 - 07:56:58

Diez.- Roly ‘Tiburón’ Paniagua dirigirá a Blooming este miércoles ante San José, de Oruro en el estadio Jesús Bermúdez. ‘Tiburón’ reemplazará a Erwin Sánchez que cumple el primero de tres partidos que le impuso la justicia deportiva por su expulsión ante Wilstermann en la fecha pasada.



Dirigir a la academia no es desconocido para ‘Tiburón’ que en lo que va de este Apertura ya estuvo al frente ante Royal Pari, Aurora y The Strongest. Los tres cotejos terminaron con victoria celeste.



La diferencia en esta oportunidad es que arriesga el primer lugar del torneo que, con 28 puntos, comparte con Nacional Potosí. De ganar en esta jornada será líder solitario, aunque con un partido más. Otro peso que cargará Paniagua es que el equipo no pierde desde hace siete fechas.



Vuelo chárter



Con el objetivo de brindar las mejores condiciones al plantel la dirigencia llevará a la delegación celeste en un vuelo chárter hasta la capital orureña. Partirán horas antes del encuentro.



Rafinha y Barros, las dudas



Se anunció que los dos brasileños viajaran a Oruro; sin embargo, no se confirmó si serán de la partida. Rafinha se recupera de un problema dental, mientras que Barros tiene problemas para jugar en ciudades con altura.



Blanco y Ríos, una dupla de altura



Alexis Blanco y José Gabriel Ríos son los delanteros que se perfilan para estar en la ofensiva de la academia. Ambos ya saben de jugar en la altura. Fueron titulares ante Always Ready en la ciudad de El Alto el 10 de febrero por la fecha 6 del torneo.



Probable alineación.



Marco Daniel Vaca, en el arco; Jesús Sagredo, José María Carrasco, Rodrigo Erramuspe y Edward Vaca, en defensa; Christian Latorre, Junior Sánchez, Diego Rodríguez y Joselito Vaca, en el medio; Gabriel Ríos y Alexis Blanco, en el ataque.