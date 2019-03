Wilster busca recuperar a sus hinchas con entradas populares







27/03/2019 - 07:55:40

Opinión.- La dirigencia de Wilstermann tiene el propósito de que sus hinchas retornen a las graderías del estadio Félix Capriles y, de esta manera, incrementen los ingresos económicos para la entidad.



En los tres últimos compromisos del Aviador como local tuvo una reducida presencia de público. Contra Guabirá 2.648 espectadores, ante Destroyers 1.526 y frente a Nacional Potosí 3.390 boletos vendidos.



Entre las propuestas para recuperar a su afición está reducir el costo de las localidades, como sucedió en los últimos encuentros, y también no dejar escapar más puntos en condición de local.



Los aviadores, al iniciar el torneo Apertura, cobraron por boleto preferencia 80, general 60 y curvas 40 bolivianos en los cotejos ante Bolívar, Aurora y The Strongest.



Los dirigentes determinaron reducir los costos para que los hinchas asistan esta tarde (18:16) en mayor número al estadio y apoyen a su equipo frente a Always Ready, de Julio César Baldivieso, en el coloso de Cala Cala.



Para este cotejo dispusieron la venta de 7.000 entradas con la siguiente escala de precios: preferencia 50, general 35 y curvas 25 bolivianos.



Wilstermann llegará motivado al encuentro luego del triunfo que conquistó sobre el líder Nacional Potosí (2-0) y le quitó el invicto, el pasado sábado en la Llajta.



Fuentes cercanas a la entidad aviadora explicaron que la próxima semana pagarán la planilla salarial de febrero (230 mil dólares) y en abril se cumplirá con el salario del mes de marzo.



Los recursos para pagar los salarios saldrán de la venta de la promoción “Pack 70 años”, los abonos anuales y la recaudación que lograron en el partido contra Boca Juniors, en el marco de la Copa Libertadores.



Los recursos que ingresen de la Conmebol (1 millón de dólares) será para cubrir el gasto logístico para encarar los partidos ante Deportes Tolima, en Colombia, y contra los Xeneizes, el 10 de abril en Buenos Aires. Además de pagar el sueldo de marzo.



El propósito de los dirigentes es “administrar cada centavo” que tiene la entidad para cumplir con las diferentes obligaciones que asumieron.