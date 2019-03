Carlos Mesa a Evo Morales: No se puede enfrentar la corrupción sin respetar la ley





27/03/2019 - 07:46:45

El Diario.- El expresidente y candidato presidencial, Carlos Mesa, en respuesta a Evo Morales que admitió hechos de corrupción en su gobierno, dijo que no se puede enfrentar esta ilegalidad con un gobierno que no respeta la ley.



Mesa, a través de su cuenta oficial en Twitter, afirmó que la corrupción en el país está generalizada por el modelo político que incumple las normas y somete a todas las instituciones estatales.



“Seamos claros. La #corrupción no puede ser enfrentada desde un modelo político que no respeta la ley, somete a las instituciones al control partidario y desprecia la capacidad personal y profesional para elegir autoridades. Por eso la corrupción hoy está generalizada”, escribió.



Mesa se refirió al tema luego de que el presidente Evo Morales, en días pasados, admitió que su gobierno fracasó en la lucha contra la corrupción reconoció que uno de los factores que contribuyó a ello es la designación de amigos y familiares en puestos claves del Estado.



“Tal vez nos equivocamos cuando dijimos cero corrupción” dijo durante una entrevista en el canal estatal y anunció a meses de que concluya su tercera gestión, que “ahora será cero tolerancia”.



El Jefe de Estado se refirió a este tema por las denuncias de corrupción publicadas contra Irineo Condori, exjefe departamental de la Agencia Estatal de Vivienda en Chuquisaca y exdiputado por el MAS, que según las investigaciones preliminares cobró hasta un millón de bolivianos en coimas o cobros ilegales por la adjudicación de contratos a empresas constructoras.



Morales aseguró que está actuando personalmente ante algunas denuncias y luego de constatar que “casi es seguro que está robando, llamo al Ministerio de Justicia y Transparencia (para que haga) una investigación”.



Sobre el tema, Mesa recordó que, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la ONG Transparencia Internacional, Bolivia se encuentra en el puesto 132 de 180 países incluidos en el estudio, uno de los más negativos obtenidos en los últimos años.



“Cada día los medios reflejan casos de corrupción que involucran a servidores públicos de todos los niveles, y si consideramos el porcentaje de hechos que no se denuncia o que no se conoce, tendremos un panorama gravísimo”, explicó.



El candidato considera que los factores que han incidido para que la situación se haya vuelto extrema, tienen que ver con la desinstitucionalización de los Órganos del Estado, el uso político que el MAS hace de los nombramientos de cargos, la debacle del sistema judicial, el menosprecio de la ética en el ejercicio de la función pública, pero sobre todo la cultura de la violación o la omisión de la norma.



En el gobierno del MAS se han sucedido casos muy graves de corrupción como el de YPFB, con Santos Ramírez; el Fondo Indígena que involucró a la exministra Nemesia Achacollo; el caso CAMC y Gabriela Zapata; los graves hechos detectados en la Policía; el Banco Unión; perforadoras en YPFB, las barcazas chinas y recientemente temas como los cobros en la Agencia de Estatal de Vivienda, entre otros.



Mesa, que durante su gobierno creó una delegación especial para combatir este mal, concluyó señalando que, “la lucha para eliminar la corrupción será un eje fundamental en el que trabajaremos, principalmente recuperando la institucionalidad, la valoración de los méritos para acceder a un cargo, la despartidización de las entidades de fiscalización y control y la implementación de un nuevo sistema de contrataciones del Estado, de modo que “el órgano rector de las contrataciones estatales ejecute la inversión pública de manera independiente del poder político, para así asegurar la transparencia, la libre competencia, la justicia y la ecuanimidad, otorgando a los participantes garantías sobre su derecho a la libre competencia y al trabajo, con posibilidades reales de impugnación a los procesos de contratación”.