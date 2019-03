Se duplica la afluencia a hospitales por el SUS







27/03/2019 - 07:44:30

Los Tiempos.- El secretario general del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, informó que tras la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) hace casi un mes, la afluencia de pacientes a los hospitales públicos se duplicó; sin embargo, las condiciones adversas sobre insumos, equipamiento, infraestructura y personal no cambiaron.



“Hoy día en los hospitales públicos del país y en el hospital de Clínicas (de La Paz) específicamente, la afluencia de pacientes se ha duplicado, es enorme y lo que más duele es que son pacientes que vienen con la esperanza de que haya medicamentos, que haya ecografías y otros servicios, pero duele decirles que no hay condiciones”, lamentó Romero, en medio de la protesta que su sector protagonizó.



El dirigente de los médicos reiteró que no existen las condiciones para atender a la gente que, tras la implementación del SUS —el pasado 1 de marzo—, asiste a los hospitales públicos con la esperanza de recibir atención de salud de calidad.