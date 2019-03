Siete personas desfalcaron Bs 40,5 MM al Banco Unión







27/03/2019

El País.- Entre 2015 y 2017 siete personas desfalcaron al menos Bs 40,5 millones de las arcas del Banco Unión en distintas sucursales del país. Son tres hechos que se tratan en la justicia ordinaria.



Sustracción de dinero en Sucre



Luis T. S. y Beymar E. R., funcionarios de la empresa Alpha Systems (encargada del mantenimiento a los cajeros automáticos), fueron acusados de sustraer Bs 1,3 millones entre agosto de 2015 a marzo de 2016.



Ambos sindicados se percataron de las falencias en el sistema de conteo de los cajeros e ingresando al software sustrajeron en distintas ocasiones sumas de dinero.



Estas personas sustrajeron dinero de los cajeros automáticos del Mercado Campesino (dos), del Mercado Negro y El Guereo donde se registraban diferencias que ascendían a Bs 15.000 por cada sustracción.



En marzo de 2016 se descubrió el hecho. Luis T. S. se dio a la fuga y Beymar E. R. fue procesado y actualmente cumple medidas sustitutivas.



El proceso sigue en marcha contra ambos sindicados en el Tribunal Segundo de Sentencia de Sucre.



El Banco Unión informó que se recuperó el monto total del robo. Sin embargo, la Fiscalía afirma que solo se devolvió una parte del dinero robado.



Este caso se conoció públicamente en marzo de 2019.



Desfalco al recargar dinero a cajeros de Desaguadero



Entre septiembre de 2015 a junio de 2017, el exjefe de operaciones de la sucursal de Desaguadero del Banco Unión, Julio César R. B., junto a Wilmer L. Q. CH., Fanny R. Q. M. y Mariela N. A., habrían sustraído Bs 1,6 millones de los cajeros automáticos de la entidad.



Según las investigaciones, el exjefe de operaciones solicitaba el dinero de la bóveda porque supuestamente no había billetes en los cajeros. Luego iba a recargar los cajeros, pero solamente les introducía dos, tres o cuatro billetes y se quedaba con el resto.



El acusado realizó cinco retiros ilegales de dinero: el 19 de septiembre de 2015, el 18 de octubre de 2016, el 29 diciembre de 2016, el 13 abril de 2017 y el 19 de junio de 2017. A finales de 2017, el sindicado dejó de trabajar en la entidad bancaria.



El exjefe y los otros ex funcionarios fueron procesados y acusados formalmente por el Ministerio Público por los delitos de incumplimiento de deberes, delitos financieros y conducta antieconómica.



Por este hecho se aguarda el desarrollo del juicio oral.



El caso se hizo público en mayo de 2018.



Pari y el mayor desfalco al Banco Unión



Desde septiembre de 2016 a agosto de 2017, Juan Franz Pari Mamani, el ex gerente de operaciones de una sucursal del Banco Unión, fue acusado de sustraer Bs 37,6 millones de las arcas de las agencias de Batallas y Achacachi.



Las investigaciones dan cuenta que el sindicado sustraía el dinero en bolsas y maletas de las bóvedas de la agencia Batallas, además habría manipulado el sistema del cajero para apoderarse de los recursos.



Se estimó que el sindicado en promedio sustrajo Bs 3,7 millones al mes.



Con ese dinero, Pari llevó una vida de lujos, con fiestas en hoteles, regalos de autos lujosos, viajes, inversiones en negocios, etc.



Fue procesado y encarcelado en el penal de Chonchocoro. Luego se planteó que su vida corría riesgo por los hechos violentos registrados en dicho penal y se decidió trasladarlo al penal de El Abra de Cochabamba.



Junto a Pari una treintena de personas fueron sindicadas en este caso. Fueron procesados su novia (Luciana Regina Cagnola), sus familiares, compañeros de curso del colegio, socios, entre otros, con quienes habría gastado el dinero desfalcado.



También fueron procesados varios funcionarios del Banco Unión porque no habrían controlado la sustracción de estos montos.



Recientemente el Ministerio Público imputó a otros 5 ex funcionarios del banco y por esa razón las investigaciones se ampliaron por otros 6 meses más.



El caso salió a la luz en septiembre de 2017 y fue uno de los más cuestionados por las redes sociales.