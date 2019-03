Naves de BoA tuvieron fallas en tren de aterrizaje, motor y panel de control







27/03/2019 - 07:28:45

Los Tiempos.- Baja presión de aceite en el motor 2, desperfecto en el tren principal izquierdo, fallas en la palanca de control la nave y daño en la chapa externa por granizo, son los incidentes que sufrieron las naves de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) este mes. Las primeras causas fueron confirmadas en comunicados de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).



Uno de los problemas más graves fue la falla del tablero o panel de control del Boeing 737 con matrícula CP- 2923, el domingo en Santa Cruz.



“El volante comienza a vibrar como loco, y el avión no obedece. En lugar de ir arriba baja o simplemente el avión comienza a quedarse en vertical”, explicó sobre ese caso una fuente extraoficial que conoce del incidente. Ni la DGAC ni BoA emitieron un comunicado público al respecto.



Actualmente, esta nave y la Boeing 737-300, matrícula CP-3020, fueron retiradas de servicio y están en mantenimiento. Esta última protagonizó dos de los cuatro incidentes que BoA presentó en marzo. Pese a los inconvenientes que causaron zozobra en los pasajeros, BoA no recibirá sanciones de la DGAC.



El exsuperintendente de Transportes Wilson Villarroel explicó que es la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones (ATT) la que debería sancionar, pero ello jamás ocurrió en los años de existencia de BoA. “Que yo sepa, nunca fue sancionada, y si lo ha sido lo mantienen en reserva, y eso no está bien, porque el mensaje que se da a BoA es que puede hacer lo que se le da la gana y no les pasa nada”, dijo.



Villarroel cree que la falta de sanción resta competitividad a BoA. “Una empresa estatal debe ser tan competitiva como una privada. Como la ATT, DGAC y BoA son empresas estatales (las primeras), suelen ser muy laxas cuando se trata de fiscalizar, lo cual es un error porque la misma regla debe aplicarse a todas las empresas”.



La DGAC explicó de forma escrita que no es un ente punitivo, por lo que su principal labor es investigar las causas para prevenir posibles sucesos conforme a la RAB 830-Reglamento Sobre Investigación de Accidentes e Incidentes. La misma emite recomendaciones para su cumplimiento por parte de las aerolíneas. En caso de vulnerar alguna norma, la ley 2902, “Ley de Aeronáutica Civil”, establece claramente las sanciones, explicó la institución.



Por otro lado, BoA indicó que en 2018 sólo registró “nueve incidentes, que van desde condiciones meteorológicas, amenaza de bomba y mantenimiento no programado”. Aseguró que cumple con todas las normas y protocolos de seguridad.



La aerolínea estatal detalló que se encuentra regulada por la DGAC, además de diferentes autoridades aeronáuticas de los países donde tiene operaciones regulares.



“BoA es presentada a sus usuarios a través de la seguridad en sus vuelos, aeronavegabilidad de sus naves, eficiencia e innovación”, indicó de forma escrita a Los Tiempos.