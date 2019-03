Fiscalía amplía fase de investigación contra magistrado Ceballos acusado de violencia familiar







Sucre, 26 mar (ABI).- El fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó el martes que el Ministerio Público determinó ampliar por 60 días más la fase de investigación contra del magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando Ceballos, denunciado por violencia intrafamiliar.



"Toda vez que no existen los suficientes actuados, entonces, la Fiscal de Materia, el viernes, pidió la ampliación de la investigación, quiere decir que, sigue en transcurso preliminar la fase preliminar, justamente, porque se solicitó la recolección de otros elementos que puedan ayudar a la Fiscal de Materia, dentro de su autonomía e independencia, emitir una resolución conforme a la ley", informó a los periodistas.



Nava Morales agregó que concluyó la fase de reserva de diez días y durante esta ampliación la fiscal asignada a ese caso determinará la resolución de imputación o sobreseimiento.



"No nos olvidemos que la Ley 348 (de lucha contra la violencia) se refiere a la confidencialidad, nosotros, somos respetuosos de los principios que están establecidos en esta ley especial", agregó.



Según el TCP, la licencia de diez días, sin goce de haber, que solicitó el magistrado Ceballos fenece el 29 de marzo, en tanto la Sala Plena determinó no convocar a su suplente Paúl Enrique Franco.



El 10 de marzo, a las 19h00, Carmela Wilma Torrez, presentó la denuncia contra el magistrado Ceballos por violencia familiar o doméstica, ante la Fiscalía, pero días después desistió de esa demanda.