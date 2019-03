Fiscalía solicita la incautación de bienes del ex director de AEVivienda Chuquisaca





26/03/2019 - 20:13:59

Sucre, (ABI).- El fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó el martes que Ministerio Público solicitó la incautación de algunos bienes del ex director de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) en Chuquisaca, Irineo Condori, detenido preventivamente en la cárcel San Roque de la ciudad de Sucre, acusado de hechos de corrupción.



"La investigación está en curso, se está pidiendo la incautación de algunos bienes, nos falta realizar algunos allanamientos, estamos justamente en esos actuados investigativos en el caso de Irineo Condori", informó a los periodistas.



Condori fue imputado por uso de influencias, extorsión, concusión e incumplimiento de deberes, con la posibilidad de ampliar la investigación por el delito de enriquecimiento ilícito.



Nava Morales dijo que aún no se amplió la investigación contra otros funcionarios de esa institución pública descentralizada, pero citaron a declarar a representantes de empresas de Sucre y Tarija, para contar con más datos sobre el modus operandi de Condori.



"Estamos recolectando todos los elementos que nos puedan ayudar a la ampliación y tal vez una ampliación formal, es un caso de corrupción, es un caso caracterizado por la complejidad", agregó.