EEUU reducirá recursos a la OEA por no centrarse en crisis de Venezuela, Cuba y Nicaragua





26/03/2019 - 20:07:25

La Paz, (ABI).- El secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Mike Pompeo, informó el martes que su país reducirá los recursos asignados a la Organización de Estados Americanos (OEA) por no centrarse en la situación de Venezuela, Cuba y Nicaragua, países progresistas de América Latina.



Pompeo, citado en un tuit del Departamento de Estado de EEUU, dijo que esa reducción se generó tras evidenciarse una reciente defensa del aborto antes que el otro tema.



"@SecPompeo: A la luz de evidencia reciente acerca de la defensa del aborto por parte de uno de los organismos de @OEA_oficial, EE.UU. reducirá contribuciones a la OEA. La OEA debería centrarse en las crisis en Cuba, Nicaragua y Venezuela, no en el aborto", citó el Departamento de Estado de EEUU en su cuenta en Twitter.



Horas antes, en una rueda de prensa, Pompeo dijo que esa reducción se aplicará "en una cantidad equivalente a los fondos que posiblemente fueron gastados en actividades relacionadas con el aborto".



El Gobierno de EEUU anunció, días atrás, que endurecerá su política contra el aborto prohibiendo que la ayuda internacional de Estados Unidos llegue a ONGs que ayudan a otras organizaciones que militan a favor de la interrupción del embarazo, una medida que puede afectar a la OEA.