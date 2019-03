McDonald"s adquiere una compañía de tecnología para personalizar aún más los menús







26/03/2019 - 16:41:51

Infobae.- En su adquisición más grande en 20 años, McDonald"s Corp. ha decidido comprar una compañía de tecnología de decisión lógica para personalizar aún más los menús.



La cadena de restaurantes más grande del mundo está invirtiendo más de US$300 millones en Dynamic Yield Ltd., según una persona familiarizada con el asunto. Con la nueva tecnología, los restaurantes de McDonald"s pueden variar la visualización de elementos de sus tableros de menús electrónicos, dependiendo de factores como el clima -más café en días fríos y McFlurries en días calurosos, la hora del día o preferencias regionales. Los menús también sugerirán elementos adicionales a los clientes.



Desde que asumió el mando en 2015, el director ejecutivo Steve Easterbrook ha impulsado la tecnología, incluidos quioscos de autopedido, tableros de menús digitales y entrega, para impulsar las ventas y ayudar a McDonald"s a sobresalir entre sus rivales. Dado que McDonald"s rara vez realiza adquisiciones, la compra de Dynamic Yield muestra el deseo de la compañía de aprovechar la tecnología para acelerar el crecimiento en una industria de restaurantes extremadamente competitiva.



"La tecnología es un elemento crítico de nuestro veloz plan de crecimiento", dijo Easterbrook en un comunicado. Comentó que McDonald"s está expandiendo el papel que la tecnología desempeñará en el futuro de la compañía "y la velocidad con la que podremos implementar nuestra visión de crear experiencias más personalizadas para nuestros clientes".



David Tarantino, analista de Baird dijo que ve "valor estratégico" en el acuerdo, especialmente dado que McDonald"s intenta acelerar su crecimiento y "potenciar la experiencia del cliente". Dijo que el acuerdo podría verse "ligeramente diluido en las primeras etapas".



McDonald"s probó la tecnología de Dynamic Yield en EE.UU. en 2018, y la introducirá más ampliamente este año para los menús de autoservicio una vez se celebre el trato. La compañía también planea expandir la capacidad a los mercados en el extranjero. Este es el acuerdo más grande para la cadena con sede en Chicago en aproximadamente 20 años, cuando se convirtió en inversor en Chipotle Mexican Grill Inc. Desde entonces, ha cedido su participación en la cadena de burritos.



Con el acuerdo, McDonald"s se convierte en el único propietario de Dynamic Yield, que tiene su sede en Nueva York y Tel Aviv. La cadena de hamburguesas de 38.000 tiendas seguirá invirtiendo en Dynamic Yield, la cual continuará siendo una compañía independiente. El sitio web de Dynamic Yield dice que Urban Outfitters Inc., Ikea y HelloFresh figuran entre sus clientes.