Presidenta del Senado pide no vulnerar derechos de víctima de violación grupal con chicanas jurídicas





26/03/2019 - 12:59:32

La Paz, (ABI).- La presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, pidió el martes respecto a los derechos de una joven de 18 años quien fue víctima de una violación grupal a fines del año pasado en la ciudad de Santa Cruz.



"Se dañó su dignidad, se dañó su humanidad y esto no puede ser tolerado por la sociedad, no por chicanas jurídicas se va a vulnerar el principio de acceso a la justicia, justicia que reclama la familia de la víctima", dijo, citada en un boletín de prensa.



El juicio en ese caso de violación grupal, denominado "La manada boliviana", se encuentra paralizado ante presuntas irregulares en los actos investigativos y el examen forense.



"El proceso que corra su propio curso, lo que no se puede intentar es desconocer que hubo un ejercicio de violencia contra una joven", señaló Salvatierra, del Movimiento Al Socialismo (MAS).



En reiteradas oportunidades, la titular del Senado indicó que la Asamblea Legislativa Plurinacional está de lado de la víctima y velando que se haga justicia.