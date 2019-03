Gobierno invertirá $us 200 millones en segunda fase de Mi barrio, mi hogar





26/03/2019 - 12:57:07

La Paz, (ABI).- El Gobierno invertirá este año 200 millones de dólares en la segunda fase del programa concursable "Mi barrio, mi hogar", que beneficiará a 17 municipios de Bolivia con obras que serán identificadas por los vecinos, informó el martes el presidente Evo Morales.



"Es una inversión importante para mejorar la ciudad y los nuevos barrios, en el primer semestre quisiéramos rápido terminar 50 por ciento, dependerá de los vecinos, el Gobierno nacional está preparado", dijo, en un acto que se desarrolló en la Casa Grande del Pueblo.



Morales explicó que los municipios que cuentan con 11 concejales, aunque no son capitales, como Montero, Warnes, La Guardia, Sacaba, Yacuiba, Quillacollo y Viacha recibirán, cada uno, 5 millones de dólares.



Los municipios de Sucre, Oruro, Cobija, Potosí, Trinidad y Riberalta, 10 millones de dólares cada uno, mientras que los municipios de Santa Cruz, Cochabamba, El Alto y La Paz, 20 millones de dólares.



Morales recomendó que las obras de enlosetado de vías puedan tomar en cuenta a calles y avenidas cercanas a unidades educativas, para facilitar el movimiento de los estudiantes; así como también pidió concluir con un enlosetado y no efectuar por tramos.



Aseguró que a medida que los barrios van creciendo es obligación del Gobierno garantizar obras que mejoren la calidad de vida de sus habitantes, lo que es posible tras la nacionalización de los hidrocarburos que potenció la economía del país con mayores ingresos que son redistribuidos entre los bolivianos.



"Hay también nuevos barrios, ciudades intermedias, nuestra obligación como atender y acompañar, gas a domicilio, por ejemplo, Bolivia cambia, más unidades educativas, sino hubiera sido la nacionalización no hubiera habido programas como Bolivia cambia", reflexionó.



Por su parte, la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, indicó que el pasado año se desarrolló la primera fase (plan piloto) del programa que benefició a La Paz y Cochabamba, cuyos vecinos presentaron 331 proyectos de los cuales 44 fueron seleccionados y en la actualidad esas obras o bien finalizaron o están en ejecución.



"Son estas obras las que mejoran la calidad de vida hacen que la gente sea la planteen las necesidades y permiten que su Gobierno esté presente resolviendo las preocupaciones de su vida cotidiana", mencionó.



El ente ejecutor del programa es el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) y la modalidad es la presentación de proyectos que son definidos por los vecinos, los que son seleccionados por un comité antes de su ejecución.