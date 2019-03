Quintana: Gobierno y empresarios trabajarán en una misma línea para el desarrollo económico del país







26/03/2019 - 12:51:24

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó que las relaciones entre Gobierno y empresarios privados están en su mejor momento y que trabajarán juntos para comulgar una misma idea de construcción del Estado Plurinacional a partir del crecimiento económico.



Destacó la importancia del momento histórico que viven empresarios y Gobierno, en el que la relación está mucho más fuerte y existe mayor confianza que en gestiones previas.



"Los primeros años de Gobierno, tuvimos una relación bastante crispada con el sector empresarial (...) Luego se dio un segundo momento de construcción de confianza y hoy vivimos un tercer momento de consolidación de esta relación constructiva y proactiva que permite comulgar una misma idea de construcción del Estado Plurinacional, de crecimiento económico y de mayor inversión privada en el país", sostuvo el lunes por la noche en una entrevista en el programa "Que No Me Pierda" de la Red Uno.



Horas antes, el presidente Evo Morales recibió al nuevo Directorio de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) en la Casa Grande del Pueblo para intercambiar criterios sobre la coyuntura económica del país.



"Fue una visita protocolar muy auspiciosa, muy amena y coloquial en la que se han intercambiado criterios complementarios, diría yo, entre ambas partes", remarcó el Ministro de la Presidencia.



Quintana valoró las opiniones que emitieron los miembros del Directorio de la CEPB acerca del incremento salarial y aseguró que "de manera conjunta" encontrarán una solución que sea beneficiosa para todos los bolivianos.



"Yo entiendo la prudencia que está pidiendo el señor Barbery en representación de la CEPB, para que el incremento salarial no sea traumático y no afecte al sector empresarial, por lo tanto, se va a considerar y eso también tenemos que discutirlo de manera amplia con el movimiento obrero. Yo estoy absolutamente seguro que vamos a encontrar una "fórmula salomónica" que no perjudique al sector empresarial ni que modifique drásticamente el incremento en favor de los obreros. Que sea una decisión inteligente y de justicia social", refrendó.



Reconoció también el criterio de los empresarios sobre otras temáticas y afirmó que el Gobierno estudiará las propuestas y organizará mesas de trabajo para encontrar acuerdos mutuos.



"El nuevo presidente de la confederación también ha introducido algunos criterios que vamos a evaluar, por ejemplo el hecho de que el nivel salarial de la gente en las fronteras debiera ser reconsiderado, debiera pensarse en hacer mayor inversión en las regiones de frontera, tener una inversión más equilibrada en la regiones (...) hemos quedado en hacer mesas de trabajo para que los empresarios de los distintos sectores y de las regiones puedan introducir los temas que tengan la necesidad de ser discutidos con el Gobierno para ponernos de acuerdo, para encontrar soluciones, encontrar caminos que le favorezcan al crecimiento y el desarrollo del país", complementó.