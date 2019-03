Funcionarios de de Maduro integran directorio de Prodem







26/03/2019 - 12:39:51

Erbol.- Personas que han ejercido o ejercen altos cargos, como viceministerios, del Régimen de Nicolás Maduro son miembros del Directorio del Banco Prodem de Bolivia, que recientemente fue incluido entre los sancionados por el Gobierno de Estados Unidos por ser filial del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).



De acuerdo con el reporte al 28 febrero de la Bolsa Boliviana de Valores, el Prodem registró en su Directorio a un Presidente, una Vicepresidenta, cuatro directores titulares y tres suplentes. Todos ellos son funcionarios del régimen de Maduro y el Banco Central de Venezuela, según se puede advertir en diferentes reportes de medios de comunicación venezolanos.



El Presidente



El presidente del Directorio del Prodem es Xabier Fernando León Anchustegui, quien fue Viceministro de Articulación Económica y, en junio de 2018, fue designado Viceministro de Comercio del entonces recientemente creado Ministerio de Industria y Producción Nacional.



En febrero de 2018 fue nombrado por Maduro como gobernador alterno de Venezuela ante el Banco Mundial.



Asimismo, a febrero de 2019 Xabier León figura como uno de los representantes de Venezuela ante el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en su calidad de vicepresidente de Bandes.



Xabier León también fue incluido en una lista para ser vigilada ante posibles operaciones sospechosas en Argentina. Según publicó Perfil, la Unidad de Investigaciones Financieras de ese país distribuyó en entidades bancarias una lista de un centenar de personas, entre ellas León, para que se reporten sus operaciones ante el sistema de alerta de Lavado de Activos, por sus vínculos con el chavismo.



Vicepresidenta



Arlen Siu Piñate Pérez figura como Vicepresidenta del Directorio de Prodem.



Según medios venezolanos, es hija del actual ministro de Trabajo, Eduardo Piñate, y en octubre de 2018 fue designada como presidenta del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade).



En noviembre del año pasado, hubo protestas de trabajadores de Fogade en su contra por temas salariales y hasta un grupo de mujeres del servicio de mantenimiento la acusaron de humillarlas, porque supuestamente había pedido que cuando esté presente las encierren en un cuarto para no verlas.



Según el portal Banca y Negocios, Arlen Piñate también forma parte de la Junta de Supervisión del banco ruso-venezolano Evrofinance Mosnarbank. Dicha entidad bancaria fue sancionada el 11 de marzo por Estados Unidos, debido a que coopera con la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), a la cual EEUU acusa de ser un vehículo para la corrupción y el lavado de dinero de parte del régimen de Maduro.



Directores



Según la Bolsa Boliviana de Valores, los directores titulares de Prodem son Sohail Hernández, Simón Zerpa, William José Cañas Delgado y Yosmer Daniel Arellán Zurita. Cabe aclarar, sin embargo, que en la página web del Prodem no figura Simón Zerpa en la junta directiva.



Como directores suplentes están, Raúl Octavio Li Causi, Iliana Josefa Ruzza y Reinier Alejandro Merentes.



Sohail Hernández fue Viceministra para Economía y Cooperación Internacional, y ahora figura como Directora del Banco Central de Venezuela (BCV).



Según medios venezolanos, en agosto de 2018, técnicos del BCV denunciaron que Hernández pretendía manipular datos estadísticos para atenuar las cifras de la inflación.



Simón Zerpa no aparece en la página web de Prodem y en el registro de la Bolsa de Valores no figura su nombre completo. Sin embargo, podría referirse a Simón Zerpa Delgado quien fue presidente del Prodem, luego director de la misma entidad, y actualmente es Ministro de Economía de Nicolás Maduro.



En el comunicado del Departamento del Tesoro de EEUU, en que se informa sobre la sanción, se menciona que Simón Zerpa Delgado es el presidente del Directorio de Bandes.



En 2017, EEUU ya había sancionado a Zerpa de manera individual, junto a otros funcionarios de Maduro. Entonces, el Departamento del Tesoro señaló que Zerda era vicepresidente de Finanzas de PDVSA, y que esa empresa estaba vinculada a la corrupción del régimen.



Tras la sanción más reciente, Zerpa se manifestó mediante Twitter y sostuvo que la medida de EEUU es ilegal, y aseveró que “los trabajadores de Bandes y sus filiales estamos orgullosos de nuestro trabajo”.



Zerpa también figura en esa lista de centenar de funcionarios chavistas bajo sospecha en Argentina.



William José Cañas Delgado, por su parte, fue parte del directorio del Banco Central de Venezuela, Vicepresidente de Bandes y Viceministro de Comercio. Hizo noticia en 2014, cuando fue víctima de un asalto en Caracas.



También fue nombrado como miembro de la directiva del Centro Nacional de Comercio Exterior, que para EEUU es otro “motor” de corrupción, junto a PDVSA.



Yosmer Daniel Arellán Zurita es actual director del Banco Central de Venezuela y antes fue superintendente de Seguros y después de Valores. En su cuenta de Twitter, en que se describe como “Venezolano. Bolivariano y Chavista”, Arellán replicó los comunicados de ASFI y Prodem respecto a la sanción de EEUU.



El director suplente del Prodem Raúl Li Causi es actualmente Viceministro para el Caribe de la Cancillería de Venezuela. Por otro lado, en diciembre de 2018, fue designado representante ante el Banco del Alba.



Iliana Josefa Ruzza Terán, por su parte, es directora del BCV. Antes fue Viceministra de Finanzas del Gobierno de Maduro y Vicepresidenta de Finanzas de PDVSA.



Reinier Alejandro Merentes, el último director suplente, es Jefe de la Oficina Nacional del Tesoro del Ministerio de Economía y Finanzas desde 2018. De acuerdo con informaciones de medios venezolanos, es hijo del exministro de Economía y expresidente del BCV, Nelson Merentes.



Las otras dos personas que figuran en el directorio del Prodem son la secretaria Luceila del Valle Gonzales Salazar y el síndico Castel Quiroga Tejada, de quienes no hay mayores datos en internet, aunque el segundo figura en registros de la ASFI con nacionalidad boliviana.



El segundo accionista



Según el reporte de la Bolsa de Valores, el 99% de las acciones del Bandes. El segundo accionista, con 0,92% es José Omonte Romero, que en 2017 hizo noticia porque junto a su familia fue acusado de someter a trabajo en condiciones de esclavitud a su empleada Tomasita Machaca durante 38 años.