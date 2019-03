Transporte pesado de Santa Cruz decide no pagar peaje en la vía troncal a Cochabamba





26/03/2019 - 11:49:36

Santa Cruz, (ABI).- Los transportistas de carga pesada de Santa Cruz decidieron no pagar peaje en la carretera troncal a Cochabamba, desde Bulo Bulo, por el mal estado de la vía, informó el martes el representante Alcides Rojas.



"En la reunión de ayer se ha determinado que desde Bulo Bulo, o sea desde el sector de Cochabamba, no se va a pagar peaje hasta que se tenga un compromiso de las autoridades de que realmente haya un buen mantenimiento", dijo a los periodistas.



Rojas explicó que sólo se cumplirá con el pago de peajes en los retenes de Santa Cruz debido a que se acordó con la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) regional una inspección ocular hasta el kilómetro 145 de Ichilo, para el viernes.



"Dicha inspección es para ver alternativas de solución a los tramos que se encuentran en mal estado", mencionó.



El dirigente explicó que se espera la misma respuesta de la regional de Cochabamba y las autoridades del Gobierno nacional para que la vía troncal tenga una solución permanente a favor de 8.000 unidades que circulan a diario con carga internacional hacia los puertos del océano Pacífico.