Gobierno de Venezuela señala a Guaidó y a Leopoldo López de tramar robo milmillonario de activos de PDVSA







26/03/2019 - 11:47:03

RT.- El ministro para la Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció este lunes un plan, que involucra al diputado opositor Juan Guaidó, y al coordinador del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, para "robarse" al menos 1.000 millones de dólares a través de la venta ilegal de las acciones de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en una refinería en República Dominicana.



Las evidencias surgieron en conversaciones escritas por WhatsApp, halladas en los teléfonos celulares de varios detenidos, entre ellos Roberto Marrero, jefe de despacho de Guaidó, detenido y acusado de ser el jefe de células terroristas; y el abogado Juan Planchart, arrestado el pasado sábado, quien según Rodríguez es el "lavador de dinero" del diputado que se autoproclamó como "presidente encargado" de Venezuela.



¿Quién es Planchart?



Según la denuncia presentada por el ministro, Planchart es primo de Guaidó, abogado, experto en asuntos financieros y consultor legal "de la empresa rusa Rosneft" en Venezuela.



Planchart, además, es cuñado del vicepresidente de la empresa de generación eléctrica Haina, operadora de la refinería Refidomsa, situada República Dominicana, donde tenían previsto apropiarse de 49 % de las acciones de PDVSA.



¿Cómo se a realizaría el "robo"?



La operación, explicó Rodríguez, fue apropiarse de los recursos de Venezuela en el exterior mediante "lavadores de dinero, en este caso, con el señor Planchart". El dinero, según la denuncia, sería enviado a Guaidó por intermedio de varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) recién creadas.



Para ejecutar esa acción, la idea era que Guaidó "autorizara" la congelación del 49% de las acciones de PDVSA en la refinería Refidomsa, en República Dominicana. "El único facultado para tomar la decisión es él (Guaidó) y con reconocimiento del país que avale la operación", dice Planchart en uno de los mensajes escritos mostrados por Rodríguez.



Precisamente, el país al que hace referencia Planchart es República Dominicana, donde está ubicada Refidomsa, una empresa mixta creada entre Venezuela y la isla antillana (con 51% de las acciones), en el marco del proyecto Petrocaribe.



Rodríguez explicó que el monto de los 1.000 millones de dólares responde a una deuda que tiene la refinería con Venezuela (de unos 240 millones de dólares, aproximadamente), mientras que otros 700 millones de dólares eran el monto estimado para una "venta forzada" de las acciones de PDVSA.



El objetivo de los implicados era que el monto total no se enviara a las arcas del Gobierno de Venezuela, sino que el país antillano argumentara que no podía cancelar los recursos por las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por EE.UU. contra Caracas.



Rodríguez aseguró que el enlace del entorno de Guaidó para "sustraer" el dinero era Planchart, pues la familia de este se beneficiaría porque tiene acciones en la empresa Haina, la firma que le compra combustible a Refidomsa.



"Toda la familia de Planchart tiene acciones en esta empresa Haina", dijo Rodríguez, quien indicó que esta corporación buscaba recibir combustible sudsidiado después de concretarse la operación financiera.

Comunicación con López



El ministro venezolano informó que Planchart mantenía comunicación con López, actualmente en prisión domiciliaria por delitos de asociación para delinquir e instigación pública, y a quien tenía registrado en su teléfono con los seudónimos de "Iron Man", "Gavilán", "Monstruo" y "LL".



El mismo día que Planchart informó a López sobre la cancelación de un pago de Rosneft a PDVSA, producto de operaciones en el marco de una empresa mixta que opera en Venezuela, "Gavilán" (López) lo informó a EE.UU.



Inmediatamente, las autoridades norteamericanas sancionaron a Evrofinance Mosnarbank (banco ruso-venezolano), donde la petrolera rusa tenía previsto hacer el pago a Venezuela, de acuerdo a la conversación mostrada por Rodríguez.



Planchart pasó también a López las cuentas de PDVSA donde aún pueden recibir pagos de las empresas mixtas petroleras que trabajan en la Faja Petrolífera del Orinoco. Además de Evrofinance, también figuraba Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), entidad que igualmente fue sancionada por EE.UU.



El funcionario señaló a López de pedirle "a sus jefes gringos" que sancionaran a esas entidades bancarias para que Venezuela "no pague la comida, los medicamentos, los insumos, etc".



En su comparecencia ante los medios, el titular de la cartera de Comunicación e Información dijo que Planchart acumula presuntos delitos en este hecho: "traición a la patria, robo, apropiación indebida de dinero público, usurpación de funciones públicas", detalló.



Además, Rodríguez señaló que "cabe una demanda por parte de Rosneft" contra Planchart, pues el consultor de la empresa rusa, habría violado "acuerdos de confidencialidad que él firmó".



Otros recursos en la mira



El ministro de Comunicación mostró en cámara otro documento que le pasó Planchart a López, con el que buscaban "apropiarse" de un pago que haría Venezuela a empresas extranjeras por un monto de casi 30 millones de dólares.



"Él (Planchart) le dice (a López) que esa "poquita plata" se la pueden quedar", dijo Rodríguez.