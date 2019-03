Cámara Baja EE.UU. aprueba leyes sobre Venezuela y crece presión a gobierno de Maduro







26/03/2019 - 11:40:30

VOA.- La Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU., de mayoría demócrata, aprobó el lunes tres proyectos de ley relacionados con Venezuela que buscan aumentar la presión sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.



El primero es sobre la venta de armas, el segundo sobre el ingreso de la ayuda humanitaria y el tercero es sobre la relación de Rusia con el país sudamericano.



Los tres proyectos tienen apoyo bipartidista y fueron aprobados por unanimidad. El primero fue el proyecto de ley de “Restricción de Armas de Venezuela”, o “Venezuela Arms Restriction Act” en inglés.



La ley básicamente prohíbe la venta de artículos de defensa y materiales de control desde EE.UU. a las fuerzas de seguridad del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Fue introducida por la representante del estado Florida, Donna Shalala.



“EE.UU. no debería tener ningún negocio vendiendo estas herramientas para opresión al régimen de Maduro, pues castigan y matan a aquellos quienes están protestando y pidiendo el regreso de la democracia”, indicó Shalala durante su intercesión en el pleno de la Cámara.



La representante indicó que “esto es personal para nosotros en el sur de la Florida”, pues cientos de venezolanos ahora lo “llaman casa”. Agregó que continuarán impulsando el Estado de Protección Temporal o, TPS por sus siglas en inglés, para los venezolanos.



Después de aprobarse la ley, Shalala aseguró que se está un paso más cerca de “cumplir nuestra obligación asegurarnos que ningún arma proveniente en EE.UU. sea usada para silenciar la disidencia”.



Luego la cámara baja aprobó la Ley de Asistencia Humanitaria para el Pueblo Venezolano, o Humanitaria Assistance to the Venezuelan People Act en inglés. Fue presentado por la representante Debbie Mucarsel Powell, también de Florida.



Después de presentar el panorama de la crisis social, política y económica que atraviesa la nación sudamericana, Mucarsel Powell aseguró que su proyecto de ley “ayudará a aliviar el dolor del pueblo venezolano al proveer asistencia humanitaria en concordancia con los principios internacionales establecidos a aquellos en el país y en la región”.



Detalló que, entre otras cosas, la ley le da autoridad al Congreso estadounidense de aprobar los fondos que sean necesarios para enfrentar la crisis en 2020 y 2021 por no menos de 150 millones de dólares por año.



“Maduro ha probado que está dispuesto a dejar a su propio pueblo sufrir y morir, en vez de aceptar la ayuda internacional. No es suficiente proveer a USAID (la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) los fondos para esta ayuda. La administración debe mostrar que están estratégicamente tratando todo lo que puede para entregar la ayuda al pueblo venezolano dentro del país”, indicó la representante.



Para finalizar, fue aprobada la Ley de Mitigación de la Amenaza Rusia - Venezuela, o Russian-Venezuelan Threat Mitigation Act en inglés. La representante por Florida Debbie Wasserman Schultz fue la encargada de presentarla.



Tras su visto bueno en la Cámara, Wasserman Schultz aseguró que la ley busca dar "un paso crítico hacia la comprensión y el abordaje del impacto de la cooperación militar entre Rusia y Venezuela, asegurando que no impida la democracia o la seguridad en la región".



Estos proyectos de ley ahora deben pasar al Senado, y de ser aprobados, al escritorio del presidente Donald Trump para su firma.