Muere un importante empresario brasileño investigado en la causa Lava Jato







26/03/2019 - 11:27:40

Infobae.- Este lunes las autoridades brasileñas informaron que el domingo fue encontrado muerto el empresario Antonio Claudio Albernaz Cordeiro -más conocido como Tonico Cordeiro- en una casa de la ciudad de Porto Alegre. El ingeniero llegó a ser detenido dos veces en acciones relacionadas con la Operación Lava Jato, que investiga el mayor escándalo de corrupción en Brasil.



La Policía Civil ha abierto una investigación para esclarecer su muerte, si bien la investigación preliminar apunta al suicidio del empresario.



El cuerpo sin vida fue encontrado el domingo en un domicilio ubicado en la zona sur de Porto Alegre, capital del estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil.



La Policía indicó que recogerá algunos testimonios antes de elaborar el informe final y eventualmente cerrar el caso, si se confirma la hipótesis del suicidio.



Cordeiro fue arrestado en dos ocasiones en sendos desdoblamientos de la Operación Lava Jato, que investiga desde hace cinco años los millonarios desvíos detectados en el interior de la petrolera estatal Petrobras y que ha llevado a prisión a decenas de empresarios, importantes políticos y ex presidentes.



Las autoridades le detuvieron temporalmente en una primera ocasión en marzo de 2016 por sospechas de haber incurrido en delitos de asociación ilícita, corrupción y blanqueo de capitales, en el marco de la 26ª fase de la Lava Jato.



Su segundo arresto tuvo lugar en mayo del año pasado, en otra acción que investigaba una trama dedicada a enviar al exterior, de manera irregular, recursos públicos procedentes del Gobierno de Río de Janeiro.



Sin embargo, el juez de la Corte de Suprema de Brasil Gilmar Mendes le concedió la libertad provisional un mes después y le impuso una serie de medidas cautelares, como la prohibición de salir del país o entrar en contacto con otros investigados.



El escándalo destapado en Petrobras -conocido como Lava Jato- ha llevado a prisión a importantes empresarios y políticos, entre ellos a los ex presidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril pasado para cumplir una pena de 12 años por corrupción y lavado de dinero, y Michel Temer, detenido de forma preventiva desde el pasado jueves.