López Obrador aclara al rey de España y al papa que no dio a conocer la carta en que exige disculpas por La Conquista





26/03/2019 - 11:05:11

RT.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandó un mensaje al rey de España, Felipe VI, y al papa Francisco, al señalar que su Gobierno no dio a conocer la carta en que solicitaba disculpas por los agravios cometidos contra pueblos indígenas, como previo a la conmemoración por los 500 años de la Conquista.



"No dimos a conocer nosotros la carta", dijo López Obrador durante su conferencia de prensa matutina.



"Sí envié las cartas, porque lo dije, tanto al Rey Felipe VI de España como al papa Francisco. Pero ellos dicen que fue una falta de respeto dar a conocer la carta. Nada más aclaro eso. Es un asunto de forma, pero a veces la forma es fondo. Ellos rechazan en la carta que no hemos publicado, por respeto", señaló.



El mandatario mexicano sostuvo que, contrario a lo que ocurrió durante el periodo neoliberal, a su Gobierno sí le importa la memoria histórica, y por ello envió la carta a los jerarcas de España y el Vaticano, con el fin de convertir el año 2021 en "el año de la reconciliación", durante la conmemoración de los 500 años de la caída de la capital azteca de Tenochtitlán a manos de los españoles y sus aliados.



"Con esto se va a saber qué sucedió hace 500 años, cómo se dieron los hechos, si hubo agravios o no hubo agravios, si como estamos planteando es necesario pedir perdón y comenzar una etapa nueva de reconciliación, de hermandad", dijo.



"Si pensamos que no hay que disculparnos, no hay que pedir perdón, que todo fue fortuito, normal, que no hubieron violaciones a lo que ahora conocemos como derechos humanos, todo eso es algo que debe analizarse. No en el afán de la confrontación, del encono, sino buscando que todo esto que se mantiene como corrientes subterráneas salga a la superficie, se ventile, salga a la luz y reconciliarnos", agregó.



Revisión histórica y reconciliación



López Obrador celebró esta oportunidad de revisión histórica y señaló que el papa Francisco ya ha pedido perdón en otros países.



"No es sólo pedir esto al Rey de España y al Papa, que dicho sea de paso ya lo hizo en Bolivia y se ha hecho en otras partes", dijo el presidente mexicano.



Aclaró que él también pedirá disculpas por los agravios cometidos contra pueblos indígenas y migrantes.



"Yo en representación del Estado mexicano voy a pedir perdón a los yaquis por el exterminio que hubo, a las comunidades mayas, por la persecución a los migrantes chinos que fueron asesinados en el Porfiriato y la Revolución. Porque queremos que el 2021 sea el año de la reconciliación. Independientemente de la postura que se tenga, esto abre la posibilidad de revisar nuestra historia, nuestro pasado", indicó.



El presidente mexicano descartó que esta petición pueda derivar en una crisis diplomática, a pesar de la molestia que generó la solicitud de perdón al Gobierno español, que a través de un comunicado, externó que "lamenta profundamente" que se haya hecho pública la misiva, cuyo contenido rechaza "con toda firmeza".



"No vamos a caer en ninguna confrontación, ni con el Gobierno de España ni con ningún Gobierno. Es un planteamiento que creemos convenienente para hermanar a nuestros pueblos, hablar con humildad, el poder es humildad, no hablar con prepotencia", dijo López Obrador.



En este sentido, comentó que buscará conformar un grupo de expertos donde participen México, España y el Vaticano, para hacer una relatoría de lo sucedido, y "en medida de lo posible aceptar nuestros errores y buscar la reconciliación".



Cuando se le cuestionó si también exigiría disculpas a Francia o a EE.UU. por los agravios cometidos contra el pueblo de México, el presidente aclaró que la petición hecha a España y al Vaticano fue por la conmemoración próxima de los 500 años del periodo histórico conocido como La Conquista.