Cristian Castro volvió a la escuela para terminar una carrera







26/03/2019 - 09:49:30

Infobae.- Cristian Castro se presentó en un festival musical en Monterrey, Nuevo León, y en conferencia de prensa anunció que próximamente se convertirá en una estrella de reality show.



Al estilo de Kim Kardashian, Jessica Simpson o Paris Hilton, el cantante mexicano está emocionado por mostrar su vida ante las cámaras, luego de varios divorcios, escándalos y cuestionamientos sobre su verdadera orientación sexual.



"Voy a hacer un reality, ya estamos por filmar más o menos a partir de agosto", le dijo a los medios de comunicación mexicanos.



"Es un reality como el de las Kardashian. Entonces deséenme suerte para que el reality dé para un negocio", dijo al comentar que espera ganar el suficiente dinero para abrir una taquería o algún negocio redituable.



Cristian no descartó invitar a su famosa madre Verónica Castro para aparecer en el programa de realidad, aunque ella no ha mencionado nada al respecto.



Por otro lado, presumió que está en una nueva faceta en su vida, pues decidió estudiar como no lo hizo en su juventud, pues desde principios de los años 90 inició su carrera como cantante.



"Me metí a la escuela por fin. Metí dos materias, me gusta mucho poder terminar una carrera, y por eso estoy un poco distraído de la salud de mi papá y mi abuelita", confesó cuando le preguntaron si ha estado al pendiente tras la hospitalización de su padre, el comediante mexicano Manuel "El Loco" Valdés.





Como estuvo muy bromista y dijo que ha escrito una canción sobre la marihuana, un reportero le preguntó su opinión sobre la actuación de Verónica Castro en "La Casa de las Flores", serie de Netflix en la que el personaje de la actriz fumaba y vendía la droga.



"Estuvo bien, está bien que haya una apertura, yo creo que desde el pasado existía, hay mucha gente que le hace mucho bien, que le ayuda a sus vidas, ayuda a la salud de mucha gente", dijo Cristian Castro.



La carrera de Cristian Castro se ha destacado también por sus escándalos y personalidad estrafalaria. Una de sus ex esposas, Gabriela Bo, reveló que al cantante le gusta dormir en las noches mientras que se toma su leche con un biberón.



Al ser cuestionado sobre este gusto tan peculiar, el cantante mexicano no hizo mal gesto y mucho menos se enojó con la prensa por la pregunta, simplemente respondió que le encantan los biberones.



"Bueno, la verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan "ay, que niñito", "eres un bobito". Declaró el cantante de "El Gallito feliz" en el programa "El Gordo y la Flaca", transmitido por cadena hispana Univision.



También sorprendió a sus fans cuando se casó por tercera vez en 2017 con Carol Victoria Urban, aunque el matrimonio duró 28 días y terminó en plena luna de miel.