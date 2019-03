El músico que sufría bullying por su aspecto cuando era niño: hoy es una estrella que rompe récords de taquilla







26/03/2019 - 09:48:18

Infobae.- "Odiaba la escuela primaria, lloraba todos los días", reveló Ed Sheeran. El británico hoy es una super estrella, llena estadios en todas partes del mundo, pero su niñez fue muy dura.



"Soy pelirrojo así que desde el día uno se la agarraron conmigo, fue instantáneo", contó el británico y agregó que desde el primer día de escuela ya lo trataban como el raro. "Pelirrojo, tartamudo, con gafas enormes…", cuenta aún con angustia.



Cuando el tiempo pasó, Sheeran empezó a amigarse con su aspecto. "Siempre fui un poco peculiar, nunca tuve mucha suerte con las chicas, me veía raro, pero me empezó a gustar", dice para explicar cómo derrotó a sus propias inseguridades.







A fuerza de talento venció a todos los "matones" de su infancia y llegó a la cima de la música con cinco singles número 1, 21 en el top ten, cuatro Grammy, Cinco Brits y seis Billboard.



Exitoso en su carrera pero también en su vida privada, porque en diciembre pasado se casó con la novia de la adolescencia, Cherry Seaborn.





En una entrevista con DJ Nihal y el rapero Dave para la campaña contra el racismo Love Music Hate Racism, Sheeran contó cómo la música lo puso a salvo del bullying: "Llegué a la escuela secundaria, comencé a tocar guitarra y me uní a una banda. La música es una de esas cosas que te pueden dar confianza. De repente estás como "wow, en realidad puedo hacer algo bien"".



La primaria, reveló, fue el momento más duro: "Antes de que me diera por tocar la guitarra, no hacía prácticamente nada al margen de la escuela. Iba a un colegio en el que todo el mundo hacía deporte, pero a mí no se me daba bien ninguno. Y ser bueno en un deporte, por ejemplo el fútbol, era de esas cosas que te hacían ser popular".



"Pero luego- siguió su relato- cuando me uní a la escuela secundaria, fue un crisol de todas las cosas diferentes y empecé a tocar la guitarra y de repente empecé a encajar".



"Apuesto a que esos matones están avergonzados de sí mismos ahora…", dijo.





El británico cerró el 2018 con broche de oro al convertirse en el artista más taquillero de los últimos 30 años. Según una investigación del medio especializado en conciertos, Pollstar, batió el récord de la mayor cantidad de dinero percibido por un músico en un solo año, al recaudar la asombrosa suma de 432 millones de dólares con su tour "Divide".



Sheeran, de 27 años, ha vendido 4,9 millones de boletos en 53 ciudades alrededor del mundo, ganando 8,2 millones de dólares por semana, seguido de Taylor Swift, que ganó 308 millones de dólares este 2018 con su tour "Reputation".