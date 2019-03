El uso prolongado de celulares podría desencadenar en los niños una epidemia de huesos débiles







26/03/2019 - 09:08:43

Actualidad.- Los niños que pasan demasiado tiempo frente a la pantalla de teléfonos o tabletas corren el riesgo de sufrir fracturas en la adultez, asegura Dawn Skelton, de la Sociedad Nacional de Osteoporosis del Reino Unido.



Skelton, profesora de la Universidad Caledonia de Glasgow (Escocia) y especialista en salud y envejecimiento, resalta que los niños de hoy son mucho más sedentarios que las generaciones anteriores, dado que practican menos actividades físicas y permanecen más tiempo frente a sus dispositivos móviles. Por tanto, su sistema óseo podría verse debilitado y ser propenso a fracturas antes de lo habitual, señala la docente en una entrevista para el diario Daily Mail.



Según explica la experta, se trata de un "problema oculto" que podría convertirse en una "epidemia", ya que de no cambiar estos hábitos, gran parte de estos pequeños terminarán con fracturas de cadera a los 40 y 50 años, como consecuencia de una osteoporosis prematura.

"Los jóvenes necesitan moverse y saltar para que sus huesos crezcan adecuadamente, porque la gran mayoría de ellos se forman hacia la pubertad. Después de los 15 años, no es tan fácil el desarrollo de los huesos y su crecimiento disminuye significativamente", añade.



Skelton subraya que en la etapa adulta el crecimiento óseo es mucho más lento. Así, por ejemplo, tres o cuatro horas a la semana de ejercicio aumentarían en aproximadamente un 3 % la masa ósea, mientras que esa misma carga física en un menor de 12 o 13 años equivaldría a un 10 %. Los huesos se desarrollan mediante el ejercicio y el consumo de calcio y vitamina D, y se hacen más fuertes en cuanto más se usen. Correr, saltar y escalar contribuyen a su formación.



Por tal motivo, la especialista invita a los padres de familia a restringir el uso de aparatos electrónicos e imponer pausas a sus hijos cada hora, dedicadas a la práctica de un deporte o cualquier otra actividad al aire libre. "Es importante alentar a los niños a ser lo más activos posible hasta la adolescencia, que es cuando se forma el esqueleto que tendrán por el resto de sus vidas", recalca.