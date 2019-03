Acusan a Google de beneficiarse con publicidad de medicamentos falsos contra la demencia







26/03/2019 - 09:07:43

Actualidad.- El gigante digital Google obtuvo dinero publicitando suplementos contra la demencia cuya eficacia no estaba probada, beneficiándose así de ofrecer falsas esperanzas a las personas que sufren esta enfermedad, reveló The Times el 25 de marzo.



El periódico británico reporta que los anuncios aparecían cuando un usuario hacía búsquedas con combinaciones de palabras como "píldoras contra alzhéimer" o "suplementos contra la demencia", y fueron aprobados por las políticas de Google, que teóricamente garantizan que su publicidad sea "segura y apropiada para todos".

Imagen ilustrativa Científicos comprueban que el volumen del cerebro se reduce por culpa de estos factores



La demencia es un síndrome genérico que engloba varias enfermedades de carácter neurológico. Además de ser predominantemente irreversible, muchas formas de demencia son progresivas, es decir, se agravan con el tiempo.



Según las evaluaciones de la OMS, en el mundo hay unos 47 millones de personas con demencia, una cifra que se triplicará para 2050.



"Ningún suplemento dietético conocido previene el deterioro cognitivo o la demencia", afirma Joanna Hellmuth, doctora de la Universidad de California en San Francisco, en una entrevista con The Times.



Sin embargo, Hellmuth constató que la industria que promueve los suplementos contra este síndrome mueve unos 3.200 millones de dólares.

Comparación de cortezas cerebrales de dos ratones con y sin tratamiento a base de estimulación visual y auditiva respectivamente. ¿Podrían la luz y el sonido curar el alzhéimer? Un experimento con ratones sugiere un potencial prometedor



Una dosis de Souvenaid, uno de los falsos medicamentos publicitados por Google y descartados por las pruebas clínicas como ineficientes, cuesta unos 4,6 dólares al día, especifica The Times. El portavoz de la compañía productora, Nutricia, negóhaber publicitado el suplemento en Google.



Al mismo tiempo, el periódico reporta, refiriéndose a la declaración de un portavoz de Google, que el buscador ha eliminado ya los anunciosde medicamentos contra la demencia.



"Tenemos políticas estrictas que determinan el tipo de anuncios que permitimos en nuestra plataforma, y los anuncios de productos que ofrecen "curas milagrosas" para enfermedades médicas son una violación de esas políticas", cita The Times al portavoz de Google.



La semana pasada la UE impuso una multa antimonopolio récord al gigante digital por 1.700 millones de dólares. El total histórico de multas antimonopolio contra la compañía en Europa ascendió a 9.300 millones de dólares.