Un nuevo estudio dice que tomar té caliente incrementa el riesgo de cáncer de esófago: ¿Es verdad?







26/03/2019 - 09:06:03

Actualidad.- La semana pasada se publicaron nuevas pruebas sobre la relación existente entre el consumo de bebidas calientes y el cáncer de esófago a partir de un estudio a gran escala realizado en Irán.



La noticia se divulgó rápidamente en los medios internacionales, tal vez, alarmando a aquellos que no se imaginan el comienzo del día sin un trago de té o café.

¿En qué consistía el estudio?



En el estudio participaron más de 50.000 personas de 40-75 años de edad, que fueron analizadas durante aproximadamente una década en una región de Irán.



Tras el seguimiento, se identificaron 317 nuevos casos de este tipo de carcinoma y los investigadores descubrieron que las personas que ingerían a diario 700 mililitros de té a una temperatura superior a los 60 ºC aumentaron el riesgo de padecer la enfermedad en un 90%.

Imagen ilustrativa / David Oxberry / www.globallookpress.com



"Muchas personas disfrutan tomando té, café u otras bebidas calientes. Sin embargo, según nuestro informe, beber té muy caliente puede aumentar el riesgo de cáncer de esófago", aseguró Farhad Islami, director de la publicación.

¿Significa esto que tomar té caliente causará cáncer de esófago?



El nuevo estudio es más fiable que los anteriores, tomando en cuenta su alcance, el aporte financiero de varias organizaciones respetadas y la participación de científicos de diversos países.



Este tipo de estudio es un método útil de explorar vínculos entre factores, como los hábitos del consumo de té y el cáncer de esófago.



Al mismo tiempo, la investigación no prueba directamente que uno sea consecuencia del otro, puesto que otros factores podrían estar involucrados.



Asimismo, este tipo de cáncer es muy raro, y aunque registra niveles elevados en Irán, la proporción de aquellos diagnosticados con cáncer en el estudio fue de tan solo el 0,6%. Tomar té caliente solo aumentaría el riesgo entre el 1% y 1,2%.



El nivel de riesgo procedente de las bebidas calientes es mucho menor del provocado por factores tales como el consumo de alcohol, fumar y la obesidad, señala el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido.

¿A fin de cuentas, se puede tomar té caliente o no?

Foto ilustrativa Determinan la temperatura de las bebidas que incrementan el riesgo de cáncer de esófago



Aunque no hay recomendaciones estrictas al respecto, parece más razonable como medida de precaución esperar a que las bebidas se enfríen antes de ingerirlas que resquemar la boca y el esófago repetidamente con una infusión caliente.



Varios científicos sugieren que colocar 10 mililitros de leche fría en las bebidas calientes puede ayudar a prevenir la mortal enfermedad, al reducir la temperatura.



Para excluir otros factores que podrían contribuir al desarrollo de este tipo de cáncer, se recomienda no fumar, consumir alcohol con moderación y mantener un nivel saludable de peso.