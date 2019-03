El análisis químico de un manuscrito de Casanova pone en duda sus conquistas amorosas







26/03/2019 - 09:00:58

Actualidad.- El célebre libertino y aventurero italiano Giacomo Casanova pudo haber exagerado el verdadero número de sus conquistas amorosas, así como haber mentido sobre el hecho de padecer gonorrea, sugiere una investigación citada por The Times y aceptada por la revista Electrophoresis para una próxima publicación.



El famoso seductor, nacido en Venecia en 1725, asegura en sus memorias que durmió con 122 mujeres. De ser cierta, esa cifra de parejas significaría una altísima probabilidad de haberse contagiado de la gonorrea —una enfermedad de transmisión sexual (ETS) conocida desde la Edad Media— y el propio Casanova describe al menos cuatro ocasiones en que fue afectado por esa dolencia.



Para verificarlo, un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Milán (Italia) examinaron sus diarios escritos a mano entre 1789 y 1798 en busca de rastros de las bacterias de la mencionada ETS. Para ello, sometieron esos papeles a un análisis químico mediante la electroforesis, una técnica para separar moléculas en base a su movilidad en un campo eléctrico.

El examen, realizado por Pier Giorgio Righetti, un experto de renombre mundial en este campo, no aportó ninguna evidencia sobre la enfermedad, aunque sí reveló la presencia de sulfuro de mercurio en el manuscrito.



En los tiempos de Casanova, ese compuesto químico —que resulta tóxico para el organismo— era utilizado para tratar la gonorrea, aunque no era eficaz para vencer por completo la enfermedad.



Los científicos concluyen que, o bien el autor de las memorias mintió sobre esa afección para que el supuesto número de sus amantes pareciera más creíble, o bien de alguna manera logró curarse del todo.



Por lo tanto, Casanova fue alguien "muy bien curado o bien un hombre saludable y un literato muy imaginativo", explicó el investigador Gleb Zilberstein. Y precisó, además, que ese rudimentario medicamento pudo haber afectado la salud mental del autor del manuscrito.



"Los compuestos con mercurio pueden conducir a desórdenes mentales", señaló Zilberstein, y recordó que "en los últimos años de su vida, Casanova contemplaba el suicidio", de modo que "probablemente la causa era un desorden mental a raíz del uso de fármacos basados en el mercurio".