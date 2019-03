FBF pide que los clubes tengan más control para evitar actos de racismo







26/03/2019 - 07:56:10

Los Tiempos.- La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) emitió ayer una circular para los 14 clubes de la División Profesional instruyéndoles a apoyar la campaña en contra de los actos de racismo y discriminación, que provocaron hace unas semanas que el volante brasileño de Wilstermann, Serginho, abandone el campo de juego luego de ser víctima de gritos que se dieron desde la tribuna en el estadio Tahuichi Aguilera.



El presidente de la entidad, César Salinas, señaló que el pleno del Comité Ejecutivo acordó que se deben frenar este tipo de acciones.



“Va a ser una campaña intensiva para generar conciencia a las barras, a los espectadores, en una posición firme y dura para poder encarar este mal que afecta no sólo a nuestro país, sino que también se da en varios escenarios”, aseguró. De acuerdo a lo que se tiene previsto, habilitarán mensajes en carteles que irán en contra del racismo, pero también se pidió que los clubes incrementen la cantidad de efectivos policiales en las tribunas para que se pueda ejercer mayor control a quienes emitan frases racistas y discriminatorias.



Otra comisión arbitral



Por las constantes quejas de los clubes, la FBF determinó ayer que la Comisión de Árbitros que estaba a cargo de Hebert Aguilera sea cesada en sus funciones y sean otros exréferis los que se hagan cargo del trabajo.



La nueva comisión arbitral comenzará a trabajar desde esta jornada y está conformada por Javier Bustillos, Carlos Saucedo y Epifanio Terrazas.



Salinas señaló que estos tres exjueces presentaron una propuesta para la comisión en una anterior oportunidad y por lo mismo se definió nombrarlos.



“En una anterior gestión presentaron su propuesta, hemos tomado como referencia eso y la disponibilidad de tiempo de los árbitros jubilados, pero no hay. Necesitamos una comisión que trabaje casi toda la semana y no solamente para designar árbitros”, afirmó.



El titular federativo aseguró que para esta gestión están previstos 10 cursos académicos y cinco de campo. Asimismo, confirmó que se trabaja en la desaduanización de equipos de intercomunicación para los árbitros.



Esperan a Mediapro



Sobre el contrato con la empresa de televisión Mediapro, Salinas afirmó que está en la última etapa tomando en cuenta que la FBF ya firmó el mismo y sólo falta la rúbrica del presidente de la compañía española para confirmar el vínculo y además el primer desembolso que significa el 30 por ciento del total del contrato.



En este sentido, Salinas reconoció que el tema se dilató por la falta de respuesta de la empresa Full Play que regenta los derechos de preferencia por el anterior contrato que tenía con la FBF.



“Manifestarles que se ha firmado un contrato consensuado con la empresa y sólo falta que lo haga su presidente. Esperamos que la próxima semana nos den el contrato y el primer ingreso”, sostuvo el dirigente federativo.