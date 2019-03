Recaudación trimestral del Rojo no cubre la planilla de un mes





26/03/2019 - 07:50:39

Opinión.- La dirigencia de Wilstermann lamentó la poca asistencia de público a los siete cotejos que disputó el Rojo en el estadio Félix Capriles, en el torneo Apertura de la División Profesional, dejando déficit en las arcas de la entidad.



Como local, el Rojo recaudó 218 mil dólares y su planilla salarial es de 230 mil mensual. Este fin de semana finalizará el tercer mes del año (marzo).



La recaudación de las siete fechas sin descuentos es de 2.547.990 bolivianos. De esta cifra, se debe restar el 40 por ciento por alquiler del estadio, impuestos, árbitros, iluminación, entre otros ítems. Quedando para el club un ingreso neto de 1.528.794 bolivianos (218 dólares proximadamente).



“Es importante que los hinchas retornen al estadio para apoyar a su club. Los resultados negativos en casa influyeron para que la gente se ausente”, declaró Gróver Vargas, titular del club aviador.



El directivo explicó que la próxima semana se pagará a los jugadores un mes de salario, pero evitó explicar cuál (enero o febrero).



La dirigencia apostó por mantener su plantel para encarar esta temporada deportiva con el propósito de conquistar el título nacional y llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores.



El directivo explicó que el club cuenta con patrocinadores, pero la economía en el país “no es de las mejores y eso también afecta”.



Algunos de los patrocinadores que estuvieron en la temporada anterior ya no figuran en la camiseta del plantel como Toyosa, Pepsi y Univalle.



La dirigencia también informó que el club tiene cerca de 4.000 socios anuales, pero eso no se refleja en las recaudaciones de cada fecha como anfitrión.



Asimismo, explicaron que el millón de dólares que deben recibir de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), por su participación en la Copa Libertadores, aún no fue desembolsado y esperan esos recursos para “cubrir varias deudas pendientes”.



También informó que necesitan fondos para pagar los pasajes aéreos y hotel en Colombia, para enfrentar a Deportes Tolima el 3 de abril. Esos mismos gastos se deben cumplir en Buenos Aires para visitar a Boca Juniors el 10 de abril.



La dirigencia, prefirió mantener en reserva los montos a ser pagados.