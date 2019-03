Silva y Portugal son sancionados por conducta inadecuada







26/03/2019 - 07:49:15

Los Tiempos.- El técnico de Wilstermann, Miguel Ángel Portugal, y el defensor brasileño Alex da Silva fueron sancionados con dos partidos de suspensión por conducta incorrecta y violenta en el cotejo ante Blooming, lo que propició su expulsión del banquillo del cuadro aviador.



En el minuto 28 del partido entre aviadores y académicos se produjo un altercado entre ambos técnicos Miguel Ángel Portugal y Erwin Sánchez, en el que también se vio involucrado el defensor Alex da Silva (suplente). Al final, los tres fueron expulsados del cotejo.



El Tribunal de Disciplina Deportiva ayer dio a conocer los fallos por estos casos.



De acuerdo a los fallos, el informe confidencial del árbitro Gery Vargas señala que Portugal fue expulsado por “conducta inadecuada, responder con lenguaje insultante contra el DT del Club Blooming, ‘te vas a la mierd.. caraj...”.



Esta falta es sancionada con dos partidos de acuerdo a los artículos 69 y 80 del Código Disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).



El artículo 69 habla de agresión verbal e indica: “La agresión verbal de un jugador a otro que motive la expulsión del autor, será sancionado con la suspensión de dos (2) partidos”; mientras que el 80 se refiere a las “faltas en el desarrollo del partido. Los oficiales de los clubes, administrativos y quienes se hallen vinculados a los clubes, que incurran en las faltas tipificadas en el presente Código, serán pasibles a las mismas sanciones establecidas en dicho acápite”.



El estratega tendrá que volver a ver el encuentro ante Always Ready, previsto para mañana (18:15), desde el palco tal como lo hizo ante Nacional Potosí. Vladimir Soria dirigió al plantel en esa contienda.



En el caso de Da Silva, el informe señala que su expulsión se debió a “conducta violenta (empujar al director técnico del club Blooming)”.



Esta falta es sancionada por el artículo 67 del Código Disciplinario de la FBF, que habla de agresión.



“La agresión por cualquier medio de un jugador a otro, sea o no expulsado del terreno de juego, será sancionado con una suspensión para el autor de dos (2) partidos”.



Con este panorama, Silva se constituye en la única baja confirmada para el cotejo de mañana frente a los millonarios, ya que el volante de contención Víctor Hugo Melgar fue castigado con un solo partido de suspensión por juego brusco o fuerza excesiva.



Por lo tanto, Melgar podrá ser tomado en cuenta para el cotejo de mañana.



Otro que podrá ser tomado en cuenta para el encuentro de mañana es el marcador central Edward Zenteno.



De acuerdo al médico de campo del club aviador, Luis Montaño, Zenteno fue evaluado ayer y será dado de alta hoy, tras superar con éxito una contractura muscular en el muslo derecho.



El plantel volverá a los entrenamientos hoy, luego de gozar de una jornada de descanso.



Portugal definirá hoy el once titular que buscará volver a ganar en el estadio Capriles, mañana ante Always Ready.