Sub 17: Bolivia cae otra vez





26/03/2019 - 07:46:45

Correo del Sur.- El seleccionado boliviano fue derrotado ayer por Venezuela (3-5), en la segunda fecha del grupo “A” del Campeonato Sudamericano de la categoría Sub 17, reduciendo sus opciones de clasificar al hexagonal final a falta de dos compromisos por disputar en el estadio San Marcos en Lima (Perú).



La Verde sufrió su segunda derrota del certamen luego de caer el sábado a manos de Ecuador por 0-1, cuando dejó una buena impresión de fútbol, que no pudo ser repetida ante la vinotinto.



Venezuela alcanzó la victoria gracias a la actuación de Jeriel De Santis, autor de un triplete en un partido inolvidable para el delantero. De Santis anotó a los 6’, 20’y a los 77’, mientras que Osvaldo Ruggieri (35’) y Wikelman Carmona (69’) aumentaron la cifra.



Dos penales favorables a la Verde posibilitaron el descuento a los minutos 45 y 68, a través de Jeyson Chura y Robson Tome de Araujo, respectivamente. Adrian Peña marcó el tercero sobre los 80 minutos de juego.



Bajo la dirección de César Zambrano, ante la ausencia de Sixto Vizuete por un problema familiar, la Sub-17 tratará de ganar a Perú este miércoles y a Chile el viernes desde las 18:10, en su intento de dejar el fondo del grupo A.