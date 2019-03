Gobierno dice que la venta de cloruro a Chile es anecdótica







26/03/2019 - 07:38:19

El Deber.- El Gobierno aseguró ayer que solo vendió 3.000 toneladas de cloruro de potasio a tres empresas chilenas, lo que es casi una anécdota que no puede compararse con la intención de vender gas a Chile, lo que derivó en un conflicto que costó la Presidencia a Gonzalo Sánchez de Lozada.



Mientras, la oposición ve como un abuso del Gobierno el emprender negocios con Chile y lo acusa de saquear los recursos de la región y, a cambio, entregar migajas en lo relacionado a regalías.



Juan Carlos Montenegro, gerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YTL), señaló que la venta a Chile del cloruro “es un tema anecdótico”.





Explicó que el país vende este producto a Brasil, el principal mercado, Perú y hay tratativas con Paraguay. “Hemos vendido a Chile en una cantidad aproximada de 3.000 toneladas”.



Aseguró que los compradores fueron dos empresas, cuyos nombres no quiso revelar. “Son emprendimientos manejados por empresarios que se interesaron en nuestro cloruro, porque es mejor que el que se obtiene en ese país”, aseveró.



Garantizó que en ningún caso se hizo tratos entre estados. “Son firmas interesadas en el producto. El cloruro de potasio se utiliza como fertilizante que se usa en diferentes áreas de la agricultura. Fundamental para el cultivo de soya, la producción bananera, de papa, quinua y diferentes cereales. En nuestro país hay un consumo todavía pequeño”, dijo.



Detalló que la venta se realizó a las tres empresas, en distintos momentos y en diferentes proporciones. Los opositores recordaron que un negocio con Chile llevó a la renuncia de un expresidente y el gerente replicó que no es comparable. “En esa oportunidad se intentaba vender el gas como materia prima a precio de gallina muerta, incluso para que se revenda a EEUU”.





El diputado opositor Gonzalo Barrientos (UD) comentó que “los potosinos jamás hemos autorizado que se venda nuestro cloruro de potasio a Chile. Lo único que plantea el Gobierno es darnos menos del 3% de regalías y eso es una miseria”. El presidente de Diputados, también potosino, Víctor Borda, explicó que se creó una empresa para promover el desarrollo de la riqueza derivada del litio “y eso no implica consulta. Lo que se logró es buscar el desarrollo de Potosí abrir mercados internacionales”.