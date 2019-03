TSE propone reducir también el plazo para comicios regionales







26/03/2019 - 07:36:54

Los Tiempos.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) propuso a través del proyecto de Ley 200-19 modificar la Ley de Régimen Electoral 026 en su artículo 94 para reducir el plazo entre la convocatoria y la fecha de elecciones generales, pero también de los comicios departamentales y municipales de 150 días a 120 días, lo que generó críticas la oposición y analistas.



El proyecto de ley fue aprobado ayer por la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, que derivó el documento al Pleno para su tratamiento hoy en la noche.



La diputada opositora Shirley Franco, miembro de la comisión, explicó que se hicieron varias observaciones a la propuesta del Órgano Electoral, entre ellas que los cambios propuestos violan los principios de autonomía e independencia y también de retroactividad, ya que, a su criterio, el proceso electoral comenzó con la convocatoria a elecciones primarias y no puede ser modificado a estas alturas.



Señaló que el TSE no actúa con autonomía, lo que denota que recibe instrucciones del Ejecutivo lo que afecta la imparcialidad y aumenta el descrédito de este órgano. Como prueba, Franco dijo que la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, anunció la fecha de elecciones generales (20 de octubre) ya con la seguridad de que la Asamblea Legislativa aprobaría una norma para adecuar la ley a los plazos. “Estos cambios aumentan la susceptibilidad y pueden generar vicios de nulidad”, dijo.



Aseveró que estos cambios son parte de un “combo de leyes” y normas que el MAS está impulsando desde el año pasado para garantizar su victoria en 2019.



Por su parte, el delegado del MNR, Luis Adolfo Siles, aseveró que se trata “un modus operandi de la mafia masista en la ALP” porque el TSE dijo que las elecciones se postergan una semana, pero ahora le dan una atribución de adelantar hasta un mes, “es una clara maniobra de que el proceso está viciado por las mañas del MAS”.



En el caso de las subnacionales, Siles dijo que el proyecto abre las puertas a que también se adelanten 30 días los comicios regionales y aunque falta un año para este proceso, el MAS tiene antecedentes de cambiar a la norma a su conveniencia.



Los Tiempos consultó a fuentes del Tribunal Supremo Electoral el justificativo para modificar también la fecha de las elecciones subnacionales, pero no obtuvo respuesta.



Para el expresidente del Colegio de Abogados de Bolivia, César Cabrera, estos cambios son prueba de que “se está armando un fraude” entre el TSE y el Ejecutivo.