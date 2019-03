Senador Edwin Rodríguez: El MAS generó grupo de élite entre indígenas







26/03/2019 - 07:35:02

El Diario.- El senador de Unidad Demócrata (UD) y candidato a vicepresidente de la alianza “Bolivia dice no” Edwin Rodríguez aseveró que el Movimiento al Socialismo (MAS) generó un grupo de élite entre los indígenas, quienes se benefician de bienes materiales, mientras los indígenas de “base” siguen sumidos en la pobreza y el abandono.



“Hay un grupo de élite entre los indígenas, que se han aprovechado, a los únicos que les ha llegado el proceso de cambio, algunos dirigentes vendidos que hoy tienen edificios, propiedades, volquetas, empresas, están a lado de Evo Morales, ellos son los que están pidiendo su reelección y para las bases no hay nada”, manifestó Rodríguez.



A través de videos publicados por las redes sociales, los indígenas de la reserva natural de Tariquía mantienen su estado de emergencia y el bloqueo de caminos en la región donde la empresa brasileña Petrobras ingresó a la reserva con una documentación donde, supuestamente, los dirigentes autorizaron para realizar la exploración de hidrocarburos.



Ayer, lunes 25, debía realizarse una reunión entre representantes de los indígenas, funcionarios de YPFB, del Ministerio de Hidrocarburos y de Petrobras, sin embargo, los comunarios indicaron que los servidores públicos no llegaron al encuentro comprometido.



Los comunarios de Chiquiacá de la provincia O’Connor dijeron que en ningún momento fueron informados y menos consultados sobre la exploración y explotación de hidrocarburos en esta reserva natural de flora y fauna de Tariquía que se ubica entre las provincias O´Connor, Arce, Gran Chaco y Cercado, donde abarca los municipios de Padcaya, Entre Ríos, Caraparí y Tarija.



Al respecto, Rodríguez pidió que se cumpla la Constitución, que establece los derechos de los pueblos indígenas. Además, que existen mecanismos que se deben cumplir para ingresar y realizar la exploración y explotación.



Asimismo, recalcó que el MAS hizo un uso indiscriminado, discursivo partidista y político sobre el tema indígena originario campesino, y que el empoderamiento de los pueblos originarios en Bolivia no es dadiva del presidente Morales y mucho menos de su partido, sino que es una reivindicación de hace muchos años.



EN DEFENSA DE TARIQUÍA EN LA PAZ



Al igual que el caso del Tipnis, Rositas, Chepete y el Bala, en la ciudad de La Paz, los activistas defensores del medio ambiente se movilizaron y ayer en la tarde protagonizaron una serie de protestas que derivó en un mitin frente a la oficina central de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), donde echaron pintura negra contras paredes de dicho inmueble.



Las pancartas que exhibían lemas y frases como ¡fuera la bota policial de Tariquía! o ¡a las petroleras les digo fuera!, o ¡Ministro mentiroso, Tariquía se respeta!; fue lo que expresaron en pleno centro de la ciudad de La Paz, donde los activistas tenían máscaras de felinos y ropa oscura, en rechazo a la acción policial que desbloqueó y permitió el ingreso de la empresa petrolera.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO



Artículo 30 – parágrafo 15 y 16, referido a los derechos de los pueblos indígenas:



15. “A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.



16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios”.