Anuncian bloqueo indefinido en Sacaba y hay sectores divididos







26/03/2019 - 07:33:38

Opinión.- El ejecutivo de la central provincial El Morro, Benito Céspedes, anunció bloqueo indefinido en Sacaba, desde Pacata hasta Aguirre. El sector demanda atención de cuatro pedidos. Otras organizaciones desconocieron la convocatoria. Los grupos están divididos.



Céspedes denunció la intromisión de funcionarios públicos a las organizaciones y manoseo político. “A los dirigentes les ofrecen puestos de trabajo con el fin de dividir a las organizaciones vivas”.



También piden la intervención de la Contraloría General del Estado (CGE) para transparentar el caso de corrupción. Asimismo, exigen la intervención del Estado para solucionar los conflictos por el agua y la asociación de regantes; además del cumplimiento de actas y compromisos electorales por parte del Alcalde y las autoridades del departamento.



Sin embargo, el secretario de relaciones de El Morro, Gabriel García, indicó que los distritos urbanos y rurales no fueron convocados para esa determinación y aseguró que no acatarán el bloqueo.



En tanto, el transporte sacabeño definió acatar el paro y convocaron a sus afiliados a la concentración.



El presidente del Control Social de Sacaba, Pedro Gutiérrez, desconoció el anuncio y cuestionó que “no agotarán el diálogo” antes de sacar un pronunciamiento. “No es posible que unos cuantos dirigentes estén convocando a un bloqueo. La población no debe ser perjudicada”.



Acotó que como Control Social podían gestionar el diálogo con las autoridades y buscar una solución a las demandas.



La Policía determinó el acuartelamiento de los efectivos para evitar enfrentamientos.