Banco Central: Sanción de EEUU al banco Prodem no afecta operaciones en Bolivia





25/03/2019 - 20:04:27

La Paz, (ABI).- El Banco Central de Bolivia (BCB) aseguró el lunes que la sanción emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), no afecta las operaciones de banco Prodem con el ente emisor ni su actividad bancaria en Bolivia.



"El BCB comunica a la opinión pública que la sanción emitida el 22 de marzo de 2019, por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), principal accionista del Banco Prodem S.A., entidad de intermediación financiera legalmente establecida en el país, no afecta las operaciones que realiza esta institución con el ente emisor ni con su actividad bancaria en todo el territorio nacional", remarca un comunicado de prensa del BCB.



Según el ente emisor, esa sanción implica el congelamiento de todos los activos e intereses en propiedad directa o indirecta que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, además de la prohibición de toda transacción financiera con individuos o entidades estadounidenses, o en tránsito en ese país.



En ese sentido, el efecto de la sanción no tiene impacto en Prodem, tomando en cuenta que, de acuerdo con los datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), banco Prodem sólo tiene menos del 1% del total de sus activos en cuentas del exterior, explicó el BCB.



Asimismo, puntualizó que esa entidad financiera no realiza operaciones de comercio exterior.