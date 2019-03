Michel Temer salió de prisión pero la Justicia ordenó un bloqueo de bienes por más de 16 millones de dólares







25/03/2019 - 18:57:09

Infobae.- Un juez de un tribunal de segunda instancia de Brasil concedió este lunes la libertad al ex presidente Michel Temer (2016-2018). La decisión fue tomada por el juez Antonio Ivan Athié, del Tribunal Regional Federal de la 2 Región, corte de segunda instancia que tenía previsto analizar el miércoles de esta semana y de forma colegiada un recurso de habeas corpus interpuesto por la defensa de Temer.



Horas después de emitido el fallo, Temer salió de prisión. Sin embargo, la Justicia ordenó un bloque de bienes en su contra por más de 16 millones de dólares.



El ex mandatario, de 78 años, permanecía en una sala especial en la Superintendencia Regional de la Policía Federal de Río de Janeiro, tras su arresto por su supuesta implicación en un caso vinculado con la Operación Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción de la historia del país.



El magistrado también determinó la puesta en libertad del exministro Wellington Moreira Franco, un importante colaborador y correligionario de Temer en el partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), así como la de otros cinco detenidos en el mismo operativo en el que fue capturado Temer. Entre esos cinco se encuentra el coronel de la reserva Joao Baptista Lima Filho, amigo personal del expresidente y apuntado como principal testaferro de la trama corrupta que lideró Temer durante 40 años, según sostiene la Fiscalía brasileña.



El juez Athié justificó su decisión sobre la base de que hasta el momento solo se tienen "suposiciones de hechos antiguos, apoyadas en afirmaciones" del Ministerio Público.



"Aunque se admita que existan indicios que pueden incriminar a los involucrados, no sirven para justificar la prisión preventiva, porque además de tratarse de [indicios] antiguos, no está demostrado que los acusados atentaron contra el orden público, [o] que estarían ocultando pruebas u obstaculizando" un eventual proceso criminal, afirmó Athié.



Temer había sido detenido el jueves 21 de marzo como presunto cabecilla de "una organización criminal" que habría desviado centenas de millones de dólares a lo largo de cuatro décadas.



El político fue arrestado en San Pablo y trasladado a Río de Janeiro por determinación del juez Marcelo Bretas, a cargo en este estado de la megaoperación Lava Jato contra la corrupción.



El caso que motivó la orden de detención provisoria de Temer y otras siete personas, incluyendo el ex ministro de Minas y Energía Moreira Franco, está relacionado con sobornos recibidos en 2014 a cambio de contratos de obras en la usina nuclear Angra 3, en el sur del Estado de Rio.



La operación investiga "crímenes de corrupción, desvío de fondos y blanqueo de dinero", con "pagos ilícitos" efectuados por un empresario "para la organización criminal liderada por Michel Temer", señaló el Ministerio Público Federal (MPF).



El núcleo de esa red fue constituido por Temer cuando era secretario de Seguridad Pública en Sao Paulo, a mediados de los años 80, y el coronel retirado Joao Baptista Lima Filho, quien lo acompañó a lo largo de toda su carrera y forma parte de los detenidos el jueves.



"El coronel Lima y Michel Temer actúan juntos desde la década de 1980", destacó la fiscal Fabiana Schneider en una conferencia de prensa.