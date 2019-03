Colombia retuvo en el aeropuerto internacional de Bogotá a un militar chavista que viajaba con 20 pasaportes







25/03/2019 - 18:55:17

Infobae.- Oficiales de la Policía colombiana retuvieron en el Aeropuerto del Dorado al militar activo venezolano Édgar Alejandro Lugo Pereira, funcionario del régimen de Nicolás Maduro, que cubría la ruta Bogotá-Panamá-Caracas, en un vuelo de la aerolínea Copa, con dos acompañantes.



Las autoridades emitieron este lunes un comunicado en el que confirman la información publicada más temprano por la prensa local. Asimismo, dan detalles del operativo que se llevó a cabo. "Teniendo en cuenta las declaraciones y evidencias, así como un informe de inteligencia entregado a Migración Colombia por otras autoridades, se tomó la decisión de expulsar del territorio nacional al Coronel Edgar Alejandro Lugo Pereira y sus dos acompañantes, Mildred Josefina Plaza Hernandez y Jenny Yamel Rivas González, quienes a partir de la fecha, y por un período de 10 años, no podrán ingresar al territorio colombiano y después de ello deberán hacerlo portando una visa expedida por la Cancillería colombiana", señala parte del texto.



Según informó El Tiempo, Lugo Pereira trabaja desde el 2017 para el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores como director general del Despacho del Viceministro para América Latina y el Caribe.



El diario colombiano, además, reveló que tanto al militar activo como sus dos acompañantes, Mildred Plaza y Jenny Rivas, les encontraron 20 pasaportes y cerca de 14.000 dólares.



Aunque aún no hay un reporte oficial sobre el incidente, se sabe que estuvieron retenidos 5 horas en la mañana del sábado 23 de marzo. La policía les revisó el equipaje y descubrió, además de los pasaportes, que llevaban un disco duro, una memoria USB, decenas de CD, ropa y divisas.



Este diario también estableció que los tres venezolanos estuvieron algunos días en Cartagena y que aseguraron que tenían la misión de pagar los salarios y gastos de funcionamiento de sus misiones diplomáticas en Colombia.



Según El Tiempo, los tres venezolanos siguieron su itinerario, pero los 20 pasaportes que portaban se quedaron en Colombia, cuyas autoridades indagan autenticidad e identidad de las personas para las que algunos de estos fueron expedidos.



Colombia sigue de cerca la llegada de militares venezolanos para identificar si se trata de desertores -ya hay más de 1.200 en territorio colombiano- o de oficiales activos con algún tipo de misión. En este contexto, dieron con Lugo Pereira.



Para los desertores, el presidente Iván Duque reveló días atrás que conversó con varios mandatarios de la región para que -en "un gesto humanitario"- le otorguen asilo a militares venezolanos que abandonen el régimen de Nicolás Maduro, en una movida que busca generar un "efecto dominó" para aumentar el número de uniformados prófugos.



"Es un tema que lo hemos venido conversando con varios países después de los hechos del 23 de febrero", dijo Duque en una entrevista con Canal 13 de Chile, en referencia al fallido intento de varios mandatarios, entre ellos el chileno Sebastián Piñera, de ingresar ayuda humanitaria a Venezuela por la frontera de la ciudad de Cúcuta.



A continuación, el comunicado de las autoridades colombianas completo:



Frente a la información que viene circulando a través de algunos medios de comunicación acerca de la detención de un ciudadano venezolano en el Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá, con varios pasaportes de esa nacionalidad en su poder, Migración Colombia se permite aclarar que:



1. La detención del ciudadano venezolano, contrario a lo que afirman algunos medios de comunicación, se dio, el día de ayer, al interior de la zona de emigración del Aeropuerto Internacional El Dorado, cuando el ciudadano extranjero pretendía viajar, en compañía de dos mujeres, hacia Caracas, haciendo escala en Ciudad de Panamá.



2. El extranjero, identificado como Edgar Alejandro Lugo Pereira, llegó al filtro de Migración el día ayer, alrededor de las 11 de la mañana, y tras algunas preguntas de rigor adelantadas por la autoridad colombiana, fue conducido, junto a sus acompañantes, a una sala especial de Migración Colombia con el fin de adelantar una entrevista más profunda dadas algunas inconsistencias entregadas por los viajeros en sus respuestas.



3. Una vez en la sala de Migración y tras adelantar los procesos de verificación correspondientes, se pudo validar que Lugo Pereira es Teniente Coronel de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela y que se encuentra adscrito a la Cancillería de ese país.



4. Así mismo, y gracias a las declaraciones entregadas de manera voluntaria por el Coronel Lugo Pereira y sus dos acompañantes durante la entrevista, se pudo constatar que la labor de los 3 extranjeros en Colombia, era recoger pasaportes, documentos y dinero que se encontraban al interior de la Embajada de Venezuela en Bogotá y regresar con ellos a su país.



5. Al Coronel Lugo Pereira y sus dos acompañantes se les incautaron 18 pasaportes venezolanos nuevos y diligenciado, 8 adhesivos de prórrogas, 7 pasaportes en blanco, así como 70 millones de pesos colombianos, 22 mil dolares y una considerable suma de dinero en euros.



6. El Coronel Edgar Alejandro Lugo Pereira y sus dos acompañantes, Mildred Josefina Plaza Hernandez y Jenny Yamel Rivas González, habían ingresado a Colombia por la ciudad de Cartagena, el pasado 20 de marzo, en condición de turistas y empleando pasaportes ordinarios.



7. Teniendo en cuenta las declaraciones y evidencias, así como un informe de inteligencia entregado a Migración Colombia por otras autoridades, se tomó la decisión de expulsar del territorio nacional al Coronel Edgar Alejandro Lugo Pereira y sus dos acompañantes, Mildred Josefina Plaza Hernandez y Jenny Yamel Rivas González, quienes a partir de la fecha, y por un período de 10 años, no podrán ingresar al territorio colombiano y después de ello deberán hacerlo portando una visa expedida por la Cancillería colombiana.