Venezuela: Nuevo apagón afecta zonas de Caracas y varios estados del país







25/03/2019 - 18:48:09

VOA.- Pasadas la 1:00 p.m. de este lunes, Caracas y varios estados de Venezuela presentaron una falla importante de electricidad dos semanas después de que se recuperaran del apagón más prologando de su historia contemporánea.



Además de la capital y estados cercanos, como Vargas, medios locales y usuarios reportaron que el nuevo apagón afectó los estados occidentales de Barinas, Falcón, Lara, Mérida, Táchira y Zulia, así como en Anzoátegui, en el oriente del país. También en la región insular, en el estado de Nueva Esparta. En los estados centrales de Aragua, Carabobo y Miranda informaron de una intermitencia en el suministro.



El metro de Caracas, uno de los medios de transporte más usados de la capital, reportó a la 1:28 p.m. que debido a una falla eléctrica no prestaría servicio comercial en tres de sus líneas. Los servicios de telecomunicación e internet también se vieron afectados.



El observatorio de internet NetBlocks informó a las 3:20 p.m. que el 57% la infraestructura de telecomunicaciones del país estarían fuera de servicio como consecuencia del apagón.



Pasadas las 4:00 p.m, el ministro de comunicación Jorge Rodríguez aseguró que se trataría de "un nuevo ataque" al centro de carga y de transmisión del sistema eléctrico nacional para "sacar de funcionamiento las máquinas de la central hidroeléctrica del Guri", el mayor generador de energía eléctrica del país.



Indicó que "ya se ha restablecido progresivamente el servicio eléctrico" en el país.



El presidente interio de Venezuela y líder opositor Juan Guaidó aseguró que en esta oportunidad la falla afectaría 17 estados. Se preguntó: "Régimen de (Nicolás Maduro) quema medicina y comida, no puede ni mantener electricidad, no hay agua ¿y habla de victoria?".



El pasado 7 de marzo en la tarde los venezolanos vivieron el apagón más prologando de la historia contemporánea del país que afectó al menos 20 de los 23 estados del país y que en algunos casos duró una semana.



El gobierno en disputa de Nicolás Maduro aseguró que la falla se debió a un ataque cibernético al sistema hidroeléctrico del Guri coordinado por EE.UU. La oposición asegura que se debe a la falta de mantenimiento y el desvío del dinero que debía utilizarse en el sistema eléctrico.