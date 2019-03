Barral llama tránsfugas a Quispe y Santamaría; ellos lo descalifican







25/03/2019 - 18:34:26

Erbol.- El diputado Amílcar Barral, otrora compañero de Quispe y Santamaría, calificó a ambos de “tránsfugas”, porque llegaron a la Asamblea con Unidad Nacional (UN), pero ahora le da la espalda para apoyar al candidato de Demócratas.



Barral dijo que Quispe y Santamaría se están “haciendo ver como tránsfugas” y están tirando por la borda todo el sacrificio que han hecho “para tener algo de imagen”.



“Creo que los paceños no estamos de acuerdo con el transfugIo, no estamos de acuerdo que los políticos se cambian de cama cuando quieran”, manifestó.



Barral pidió que por ética tanto Quispe como Santamaría deberían renunciar a su curul que lograron gracias a UN. Lamentó que ninguno de ellos haya remitido una carta por lo menos de agradecimiento.



Criticó también a los nuevos aliados de Ortiz por usar el nombre de agrupación “Pueblo”, porque no tiene personería jurídica.



Le responden



“Qué le digo a Amílcar: primero que vaya a leer en el diccionario que es transfugio y, si quiere pedir (renuncia al curul), que le vaya a pedir a su abuela”. Así respondió Quispe al diputado Barral.



Quispe aseveró que nunca fue militante de UN y que ingresó al parlamento por la alianza Unidad Demócrata. Aseveró que sigue en la misma verdad y se quedó donde se luchará contra la corrupción.



Santamaría, por su parte, dijo que Barral se queda en Unidad Nacional para hacer “mandados” y que él no discutirá con un “mensajero”.



Aseguró que con Quispe siguen perteneciendo a la bancada opositora.



El quiebre entre UN y Demócratas se suscitó cuando Samuel Doria Medina renunció a ser candidato, mientras que la agrupación de Rubén Costas impulsó a la postulación de Ortiz. Unidad Nacional rompió la alianza con el partido verde.



La división también se reflejó en el Legislativo, donde la diputada Shirley Franco, que entró por UN, fue elegida jefa de bancada con apoyo de Demócratas, cuando María Calcina de Unidad Nacional pretendía el cargo.