No la olvida Miley Cyrus celebró el aniversario número 13 de Hannah Montana

25/03/2019 - 16:55:17

Perú21.- Miley Cyrus celebró el último domingo que hace 13 años se emitió el primer capítulo de "Hannah Montana", la popular serie juvenil de Disney con la que alcanzó la fama.

El 24 de marzo de 2006 se estrenó en Estados Unidos la exitosa producción en la que durante cuatro temporadas Miley Cyrus dio vida a Miley Stewart, una adolescente que vivía una doble vida como una chica común de día y como la estrella pop "Hannah Montana" de noche.



Como era de esperarse, Miley Cyrus no podía dejar de lado esta fecha tan especial y usó los Stories de su cuenta de Instagram para recordar algunos momentos con los que ha emocionado a sus fanáticos y, como era de esperarse, también estuvo presente su sarcástico sentido del humor.



En la primera publicación de Miley Cyrus aparece el siguiente mensaje: "Hannah viendo los VMAs [MTV Video Music Awards] de 2013". En esta ceremonia, la cantante se despidió de su pasado de chica Disney en una actuación en la que realizó un "twerking" junto a Robin Thicke.



Han sido 10 las imágenes compartidas por Miley Cyrus, en las que no solo se burla de la inocencia de su personaje, sino que también utiliza algunas imágenes del baúl de los recuerdos para mostrar algunos de los valores ha venido defendido los últimos años.



Luego de casi 10 años de ser una de las artistas más polémicas, Miley Cyrus se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos personales, pues como se recuerda, en diciembre pasado contrajo matrimonio en secreto con Liam Hemsworth, con quien ha mantenido una relación de varios años.