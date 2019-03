Aseguran que Kendall Jenner tuvo intimidad con Travis Scott







25/03/2019 - 16:52:26

Quien.- No conforme con la decepción que le causó su mejor amiga, Jordyn Woods, al haber tenido un breve affair con Tristan Thompson (ex de su media hermana Khloé), ahora Kylie Jenner debe enfrentar otro escándalo: que su propia hermana, Kendall Jenner, durmió con su novio , Travis Scott.



O bueno, al menos eso es lo que sostiene la revista Life & Style, en su edición del 1 de abril. “Cuando Kylie se enteró de que Kendall había dormido con Travis, ¡se volvió loca! Kylie encontró fotos provocativas de Kendall y Travis y se enfureció. Le dijo a sus amigos que su hermana estaba muerta para ella”.





La revista sostiene que este amorío ocurrió en 2015, cuando la carrera del rapero estaba despegando. “Nunca tuvieron una relación como tal, pero definitivamente durmieron juntos”, agrega un informante. “Ahora Kylie se siente más sola que nunca y ella siente que Travis aún se siente atraído por Kendall”.







Pero como en cada historia, hay otra versión, que apunta a que este es sólo un chisme para vender revistas. De hecho, el sitio Gossip Cop buscó a un representante de Kendall quien negó categóricamente esta información. “La historia es absolutamente falsa”, asegura el vocero y añada que la top model jamás tuvo una relación íntima con Travis y que no existe evidencia que prueba que lo hizo.



Además de lo que cuenta este representante, las hermanas acaban de demostrar que están más unidas que nunca. Durante un video de Instagram, Kylie dio a entender que su marca de cosméticos, Kylie Cosmetics, podría tener una colaboración con Kendall.



Hasta el momento esa colaboración no se ha podido dar, pero no porque se odien o porque estén muy distanciadas, sino porque Kendall tenía un contrato de exclusividad con la marca Estée Lauder. “Esa es la única razón por la que no colaboro con ella”.



Anteriormente, cuando Kendall tenía 17 años y Kylie 15, crearon en conjunto una línea de ropa para la marca PacSun.