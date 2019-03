El divertido baile de Will Smith con abuelitas en Cuba que rompió la red





25/03/2019 - 16:50:16

Quien.- Con casi 4 millones de reproducciones en solo 24 horas, el actor Will Smith rompió las redes sociales con un video dónde aparece bailando con varias ancianas en Cuba. El grupo de mujeres se autodenominan cantantes populares, como lo dice un estribillo de sus temas. “Somos las raperas de la tercera edad, cantamos, bailamos, rapeamos de verdad. Hacemos ejercicio, nos mantenemos en forma, pa’ la circulación, para el corazón; cantamos, bailamos, rapeamos de verdad, no tenemos obstáculos para rapear”.





Vestidas con lentes de sol y gorras, las intérpretes cubanas grabaron un improvisado vídeo mientras el actor realizaba ejercicios en el parque y al final se unió al baile coreográfico del grupo.



El protagonista de “Hombres de negro” ha resultado ser un gran amante de la isla a la que ha visitado ya en varias ocasiones.



Actualmente el actor combina su carrera en Hollywood con su exitosa incursión en el mundo de las redes sociales donde rápidamente se ha colocado como uno de los principales youtuber e influencer, con sus característicos videos divertidos que graba en todas partes el mundo.





Ver esta publicación en Instagram Las Chicas del Ayer. Straight Outta Habana! @willsmithsbucketlist 📹: @westbrook Una publicación compartida de Will Smith (@willsmith) el 23 Mar, 2019 a las 10:01 PDT