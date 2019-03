Apple TV y Apple Card: los servicios de streaming y la tarjeta de crédito que la compañía presentó este lunes en California







25/03/2019 - 16:17:29

BBC.- Desde el teatro Steve Jobs, en Cupertino, California, Apple presentó su nueva gama de servicios y aplicaciones.



En un evento transmitido en directo, Tim Cook, director ejecutivo de Apple y varios de sus colaboradores, anunciaron las novedades, algunas de las cuales ya se habían anticipado.



Cómo quiere Apple competir con Netflix con cine y series en "streaming"



Apple TV+



Uno de los anuncios más esperados era la incursión de Apple en el mercado del streaming, que hasta ahora dominan compañías como Amazon y Netflix.



El director de cine Steven Spielberg fue el encargado de presentar Apple TV+, un servicio que incluirá contenido de otras plataformas, incluyendo Hulu y HBO, así como contenido original encargado por Apple.





Entre esos contenidos originales habrá producciones con estrellas como Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell y Jason Momoa, quienes participaron como presentadores del evento de lanzamiento.





La aplicación también estará disponible en dispositivos de compañías rivales como Samsung, LG y Sony.



Apple TV+ estará disponible a partir de otoño en más de 100 países.

Apple Card



La gran novedad de la jornada fue el lanzamiento de Apple Card, una tarjeta de crédito propia de Apple.





La tarjeta será tanto física como digital y funcionará a través de la app Wallet, que viene instalada en los iPhone.



Por qué tu celular puede hacer que gastes más cuando compras por internet



La Apple Card fue creada en alianza con Goldman Sachs y MasterCard, y promete una serie de beneficios como recompensas en efectivo, extractos bancarios más fáciles de entender y un registro de los gastos semanales y mensuales.



Además, no cobrará multas por retrasos, cuotas mensuales y tarifas por compras internacionales.



La tarjeta estará disponible a partir del verano, inicialmente en EE.UU.

Apple Arcade



Para los fanáticos de los videojuegos, Apple anunció Arcade, una nueva pestaña dentro de la App Store, en que la que los jugadores podrán suscribirse a un servicio que ofrecerá más de 100 títulos exclusivos, que también estarán disponibles sin conexión a internet.





Apple Arcade estará disponible en el otoño, aunque no se anunció cuánto costará la suscripción.





La firma también presentó Apple News+, una nueva pestaña dentro de la app Apple News, dentro de la cual estarán disponibles más de 300 publicaciones, entre las que se cuentan The New Yorker, Esquire, National Geographic y Rolling Stone.



Los diarios Los Ángeles Times y The Wall Street Journal también estarán disponibles en este quiosco virtual.