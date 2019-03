Sánchez: Bolivia podría duplicar sus reservas de gas hasta el 2025







25/03/2019 - 14:24:23

La Paz, (ABI).- El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó el lunes que si se continúa con el ritmo de éxito en las exploraciones de hidrocarburos, para el bicentenario del país, es decir 2025, las reservas gasíferas se duplicarían de 10,7 a 20 trillones de pies cúbicos (TCF).



"Bolivia, a este ritmo de inversión, a este ritmo de éxito, podríamos tener, no los 10,7 TCF, podríamos tener unos 20 TCF", dijo en contacto con la Red Patria Nueva.



Según Sánchez, en la actualidad las reservas de gas del país, certificadas el año pasado por la canadiense Sproule, abastecen la demanda interna y garantizan los contratos de exportación a Brasil y Argentina por al menos 14 años.



No obstante, relievó que de lograr duplicar las reservas de gas hasta 2025, Bolivia podría suministrar su mercado interno y de exportación por al menos 30 años.



La autoridad hizo esas declaraciones en referencia al descubrimiento anunciado el viernes, tras el éxito en la perforación del pozo Boyuy, en Tarija, que permitió confirmar la existencia de un "mar de gas" por debajo de la falla de Mandiyuti, es decir, a una profundidad mayor de los 7.000 metros.



Sánchez mencionó que el éxito del pozo Boyuy da paso al nuevo proyecto Iñiguazú, cuya inversión ascenderá a los 900 millones de dólares y será encarada por las petroleras YPFB Chaco, YPFB Andina, Shell, PAE y Repsol.



Solo este año -agregó- se prevé perforar 26 pozos exploratorios en 23 áreas, incluidos los departamentos de Beni, Pando, La Paz y Cochabamba, regiones no tradicionales.