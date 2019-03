Rafael Quispe y Santamaría se alían con Costas para apoyar a Óscar Ortiz







25/03/2019 - 13:05:07

Erbol.- La agrupación “Pueblo”, que tiene a la cabeza a los diputados Rafael Quispe y Wilson Santamaría, firmó este lunes un pacto con Rubén Costas de la alianza Bolivia Dice No, para apoyar la candidatura de Óscar Ortiz a la presidencia.



“Ni masismo ni mesismo. Hermanos, esas son dos personas siameses”, con esa premisa comenzó su discurso el diputado Quispe.



Dijo que junto a Ortiz luchó 13 años en la fiscalización del Gobierno y para evitar su eternización en el poder, lo cual les causa recibir intimidaciones y persecuciones.



“Esta es la oposición verdadera, los hombres y mujeres que van a luchar para que Evo Morales no se perpetúe en el poder”, destacó Quispe.



Pero por otro lado, a criterio de Quispe, Carlos Mesa es “funcional al MAS”, porque fue parte del equipo que impulsó la demanda marítima, fallida en La Haya, y cuando se pretendía pedir explicaciones por lo sucedido, lanzó su candidatura presidencial.



Señaló que Demócratas es un partido con estructura en todos los departamentos, y que la agrupación “Pueblo” reforzará en La Paz. “Vamos a trabajar para que el 22 de enero de 2020 Óscar Ortiz sea presidente y Edwin Rodríguez Vicepresidente”, finalizó.



Santamaría, por su parte, anunció que en la campaña se recorrerá la mayoría de las provincias además de las ciudades de La Paz y El Alto, para que Ortiz sea el presidente.



El líder de Bolivia Dice No, Rubén Costas, expresó su emoción por la firma con la agrupación “Pueblo”. Dijo que Quispe y Santamaría han demostrado coraje en la defensa de la democracia y la “República de Bolivia”.



El gobernador de Santa Cruz manifestó que tiene el “corazón lleno de esperanzas”. Aseveró que la alianza no será excluyente para las personas que crean en sus candidatos.



Ortiz, a su turno, destacó que con esta firma se marca la alianza de oriente y occidente, como contraposición a lo que denominó el “estilo de Evo Morales” de división y confrontación.



Recordó que con Quispe lo une que ambos fueron los más trabajaron en la denuncia del caso Fondo Indígena. Denunció que la mayor injusticia es que el diputado sea perseguido y detenido por denunciar la corrupción.



Resaltó que la alianza no se cierra en “personalismos ni mesianismos de quienes creen que solo pueden ganar”.