Policía captura a una banda de secuestradores en El Alto







25/03/2019 - 12:53:35

La Razón.- La Policía capturó a los miembros a una banda delictiva que había secuestrado a una mujer en la zona de Villa Adela, en El Alto, y por cuyo rescate pedían la suma de $us 150.000.



El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Jhonny Aguilera, explicó que el secuestro ocurrió el jueves en la urbanización Paraíso, donde vivía la víctima, una arquitecta que durante al menos 45 días fue vigilada por los delincuentes.



No precisó la cantidad de individuos que conformaban este grupo delictivo, pero aseguró que todos fueron capturados y que son de nacionalidad boliviana, aunque uno de ellos vivió en Perú y tiene antecedentes delictivos.



Contó que las investigaciones llegaron a establecer que los delincuentes habían seguido a la mujer durante al menos 45 días y que incluso habían alquilado un inmueble en la zona donde cometieron el delito, además de un vehículo.



“Pedían 150 mil dólares y bajaron 100 mil, pero no se realizó ningún pago”, dijo en declaraciones a Bolivia.



Luego detalló que el secuestro ocurrió aproximadamente a las 23.00, cuando la víctima llegaba a su casa en Paraíso. Dijo que fue interceptada a una cuadra de su domicilio por un individuo que le preguntó por una dirección y luego la redujo amenazándola con un arma blanca, para luego introducirla a un vehículo con ayuda de un cómplice.



La Policía recibió la denuncia y luego logró dar con el lugar donde se mantenía a la víctima de secuestro donde, según dijo Aguilera, se encontraron “pruebas suficientes” para incriminar a los delincuentes.