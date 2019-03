Encarcelan a 6 imputados por avasallamiento en Albarrancho







25/03/2019 - 12:40:49

En la audiencia cautelar de seis detenidos en el enfrentamiento por terrenos en Albarrancho el juez determinó la detención preventiva de los imputados por avasallamiento ayer en la Estación Policial Integral (EPI) Norte.



El viernes 22 de marzo, dos grupos de personas se enfrentaron por los lotes en el mencionado lugar. Gonzalo P. L., de 35 años, perdió un ojo y la mano derecha tras la explosión de una dinamita.



Carlos Olmedo, representante de las víctimas, dijo: “La audiencia ha determinado la detención de seis personas por el avasallamiento, atropello y todos los daños físicos que han causado a toda la gente que estaba dentro de nuestros terrenos”. “Gracias a Dios, por fin se hizo justicia porque después de siete años, es la primera vez que vemos un resultado correcto”, agradeció.



Por su parte, Freddy C., un comunario de Albarrancho, quien es contrario a la familia Olmedo, manifestó que rechazan la orden de detención y hoy se reunirán para tomar una determinación al respecto. “Mañana (hoy) vamos a determinar otras medidas, porque no podemos aceptar que estén detenidos injustamente”, dijo.



Olmedo informó que el miércoles se realizará la audiencia de los cabecillas de los loteamientos de los terrenos de Albarrancho. “Nosotros les hemos iniciado un proceso por el ingreso que han realizado a nuestros predios, hace semanas atrás, y su audiencia es este miércoles. Ojalá, Dios mediante, las cosas vayan de acuerdo a ley”, dijo.



Explicó que compraron los terrenos de Albarrancho a la familia Butrón, que era de la zona, hace 30 años, y que ellos son los legítimos dueños.



Ayer en la mañana en puertas de la EPI Norte, los dos grupos contrarios se enfrentaron y la Policía tuvo que separarlos, según un comunario.



Uno de los afectados afirmó que compraron los lotes de la familia Olmedo y que tienen el derecho propietario consolidado. Una mujer del mismo grupo contó que el viernes gente presuntamente contratada por Julia O., Pascual O., y Pastor U., bajaron de cinco buses y agredieron con machetes, dinamitas, palos y hasta armas de fuego a unas de 10 familias.



Por su parte, Simón C. , contrario a la familia Olmedo, dijo que los terrenos son para pastoreo y ellos son productores de leche. Acotó que los Olmedo han loteado la serranía de Albarrancho, y que construyeron caminos y casas en tierras destinadas a cultivo.



Acotó que los terrenos son de sus abuelos, desde la Reforma Agraria de 1952.