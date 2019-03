Rusia confirmó la llegada de una misión militar a Venezuela con personal y equipos







25/03/2019 - 12:15:35

Infobae.- Fuentes del Gobierno ruso se expresaron este domingo acerca de la llegada de dos naves de la Fuerza Aérea del aliado de Nicolás Maduro, mientras el régimen chavista guarda silencio sobre el despliegue militar en el aeropuerto de Caracas.



La agencia estatal rusa Sputnik indicó que las naves, que aterrizaron el sábado en la terminal internacional de Maiquetía, llegaron con personal militar y equipos.



"Rusia tiene varios contratos que ya están en proceso de cumplimiento, contratos de carácter técnico militar, y hacen varios vuelos y traen varias cosas", explicó una fuente de la embajada rusa en Venezuela, citada por Sputnik.



El funcionario no identificado también intentó despejar las sospechas desatadas por los aviones, en medio de la tensión política que vive el país. "No tienen nada de misteriosos", declaró, al subrayar que el despliegue ocurre en el marco de convenios firmados hace varios años.



De acuerdo con la aplicación de seguimiento de vuelos flightradar24, el primer avión salió de la base Chkalovsky, en Moscú, el viernes. Según dijo el periodista venezolano especialista en temas de seguridad, Javier Mayorca, en la nave habrían ido 99 militares rusos, al mando del jefe del Comando Principal de las Fuerzas Terrestres de Rusia, Vasily Tonkoshkurov.



Minutos después aterrizó un Antonov An-124, de matrícula RA-82035, con 35 toneladas de materiales "pertenecientes al contingente que recién había desembarcado", agregó Mayorca en su cuenta de Twitter, sin precisar la fuente. Según flightradar24, la nave también partió de la base aérea en la capital rusa.



Las fuerzas armadas de Venezuela cuentan con cazas, helicópteros artillados, tanques, vehículos blindados, misiles, bombas, cañones y armas rusas. Además, poseen sistemas antibalísticos y defensas antiaéreas provenientes del gigante euroasiático.



"Dicen que las Fuerzas Armadas defienden la soberanía y traen soldados extranjeros", criticó este domingo Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino. Pese a los múltiples intentos de la prensa, el Palacio de Miraflores no ha respondido ni ofrecido detalles acerca de las naves.



En diciembre, Moscú y Caracas adelantaron que activarían "mesas de trabajo combinadas" para elevar la capacidad de defensa del país suramericano ante "posibles ataques" armados.



Entonces, una escuadrilla de aviones militares rusos, entre ellos, dos bombarderos estratégicos Tu-160, capaces de transportar armas nucleares, participaron de ejercicios militares conjuntos que Venezuela denominó "vuelos operativos combinados".



Ese despliegue avivó las tensiones de Caracas con los Estados Unidos y la vecina Colombia. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, rechazó entonces los ejercicios, acusando a Moscú y Caracas de ser "dos Gobiernos corruptos derrochando fondos públicos y reprimiendo la libertad".



Rusia es uno de los mayores aliados de Nicolás Maduro, a quien respalda de manera pública ante el desafío de Guaidó. El régimen chavista suele referirse a Rusia, que lo provee de armamento, tecnología y otros recursos, como un "aliado estratégico" de su política multilateral.